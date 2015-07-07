Milli yüzücü Arda Gürdal finalde

ANKARA - Güney Kore'de düzenlenen 2015 Dünya Üniversite Oyunları'nda (Universiade) yüzme branşında yarışan Arda Gürdal finale yükseldi.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Gwangju kentinde düzenlenen ve 14 Temmuz'da sona erecek oyunlarda, 100 metre serbest kategorisinde yarışan milli sporcu Arda Gürdal seçmelerde 50,42, yarı finalde ise 49,95'lik derecesiyle finale çıktı.

Nambu Üniversitesi Havuzu'nda düzenlenen yüzme müsabakalarında aynı kategoride yarışan milli yüzücü Doğa Çelik ise seçmeleri 50.48'lik derecesiyle geçmesine rağmen yarı finalde elendi.

Gürdal, TSİ 13:42'de düzenlenecek finalde, madalya mücadelesi verecek.