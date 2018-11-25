Milli tenisçi Ayla Aksu'nun şampiyonluk özlemi sona erdi

ANKARA

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Antalya'da düzenlenen turnuvada mücadele eden milli sporcu Ayla Aksu, tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen 15 bin dolar ödüllü GD Tenis Kupası'nda mücadele eden Ayla Aksu, zorlanmadan finale yükseldi.

İlk 4 maçında yalnızca 11 oyun kaybeden 22 yaşındaki 2 numaralı seribaşı Ayla, finalde Guatemala'dan Kirsten-Andrea Weedon ile karşılaştı.

Bu sezonki ilk tekler finalini yakalayan Ayla, rakibini 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Antalya'da set kaybetmeyen Ayla, iki yıllık tekler şampiyonluğu hasretini de sonlandırdı.

Kasım 2016'dan bu yana çektiği kupa özlemini dindiren Ayla Aksu, kariyerinin 10. tekler zaferine uzandı.