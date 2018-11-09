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Milli tekvandoculardan 1 altın 3 bronz madalya

Polonya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde erkeklerde Ferhat Can Kavurat altın, Arslan Demir ile Yusuf Atasoyu bronz madalya aldı.

Milli tekvandoculardan 1 altın 3 bronz madalya

Polonya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde erkeklerde Ferhat Can Kavurat altın, Arslan Demir ile Yusuf Atasoyu bronz madalya aldı.

09 Kasım 2018 Cuma 09:10
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Milli tekvandoculardan 1 altın 3 bronz madalya

İSTANBUL 

Polonya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Can Kavurat altın madalya kazandı.

Başkent Varşova'daki şampiyonanın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Erkekler 63 kiloda mücadele eden Ferhat Can Kavurat altın madalya elde etti. Aynı kiloda Arslan Demir ile Yusuf Atasoyu ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 53 kiloda tatamiye çıkan Zeliha Ağrıs ise bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Organizasyon, 11 Kasım Pazar günü sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TekvandoPolonya
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