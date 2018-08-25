Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça...
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Diego Reyes, İstanbul'da
Diego Reyes, İstanbul'da
Yemen'in Beyda ilinde şiddetli çatışma: 13 ölü
Yemen'in Beyda ilinde şiddetli çatışma:...

Milli tekvandocu 2020 Tokyo Olimpiyatları için kolları sıvadı

Sporu bıraktığını açıkladıktan sonra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın girişimleriyle kararını değiştiren milli sporcu Nur Tatar Askari, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kolları sıvadı.

Milli tekvandocu 2020 Tokyo Olimpiyatları için kolları sıvadı

Sporu bıraktığını açıkladıktan sonra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın girişimleriyle kararını değiştiren milli sporcu Nur Tatar Askari, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kolları sıvadı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:42
0 Okunma
Milli tekvandocu 2020 Tokyo Olimpiyatları için kolları sıvadı

Temmuzda sosyal medya hesabından sporu bıraktığını açıklayan dünya ve Avrupa şampiyonu, iki olimpiyatta madalya alan tek Türk kadın sporcu Nur Tatar Askari, yeniden tatamiye çıktı. 

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile yaptığı görüşmenin ardından spora dönen milli tekvandocu, İran Milli Takımı ile tekvandoda dünya ve Asya şampiyonluğu bulunan eşi Mehran Askari'nin antrenörlüğünde antrenmanlara başladı.

Tayvan'da 19-21 Eylül'de dünyanın en iyi 32 kadın tekvandocusunun katılacağı Grand Prix'ye katılacak milli sporcu, hedefini 2020 Tokyo Olimpiyatları olarak belirledi.

"En kısa sürede tamamen hazır olacağım"

Antalya'da yaşayan Nur Tatar Askari, yaptığı açıklamada, birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldıktan sonra temmuzda spora veda ettiğini açıkladığını anımsattı. 

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile görüştükten sonra sorunların çözülmesi üzerine spora geri döndüğüne değinen Nur Tatar Askari, "İnşallah bu saatten sonra pes etmek yok. 2020 Olimpiyatları zaten hayalimdi. Hedefim orada altın madalya almak olacak. Bunun için de antrenmanlarıma ve çalışmalarıma başladım." dedi.

Eşi Mehran Askari'nin yönetimindeki antrenmanların çok güzel geçtiğini anlatan Nur Tatar Askari, kuvvet ve dayanıklılık üzerine günde çift antrenman yaptığını bildirdi.

"İnşallah en kısa sürede tamamen hazır olacağım. Önümdeki bütün maçlarda hedefim altın madalya almak." diyen Askari, eşinin tecrübelerinin kendisine güzel şeyler kattığını söyledi.

Eşinin aynı zamanda antrenman partneri olduğunu belirten Nur Tatar Askari "Eşimin olumlu düşüncesi, yanımda olması benim bir adam daha başarıya yaklaşmamı sağlıyor." ifadesini kullandı.

"Dövüşmeye hazır durumda"

İran asıllı Türk vatandaşı antrenör Mehran Askari ise Türk bayrağını dalgalandırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını, bütün enerjilerini kullanacaklarını dile getirdi.

Nur Tatar Askari'nin bu yıl 11 önemli turnuvaya katılacağını ifade eden Mehran Askari, "Maşallah dövüşmeye hazır durumda. Antrenmanda benim kaşımı yardı. Bu bir sporcunun beyin olarak ne kadar hazır durumda gösteren bir reaksiyondur. O da benim başıma geldi." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Kadın SporcuMilli Tekvandocu2020 Tokyo Olimpiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı
Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı
Milli atıcı zirveyi bırakmak istemiyor
Milli atıcı zirveyi bırakmak istemiyor
Beşiktaş 3'te 3 peşinde
Beşiktaş 3'te 3 peşinde
Coman'ın sakatlığı ciddi
Coman'ın sakatlığı ciddi
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça çıkıyor
Diego Reyes, İstanbul'da
Diego Reyes, İstanbul'da
Rize'de gol yok
Rize'de gol yok
Fenerbahçe, Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ