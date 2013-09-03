Milli takımda Ömer Onan şoku

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Slovenya'da gerçekleştirilen ilk antrenmanda sol dizinde ikinci derece yaralanma olduğu açıklanan Ömer Onan, kadrodan çıkarılırken bu oyuncunun yerine Anadolu Efes'ten Birkan Batuk kadroya dahil edildi.



A Milli Takım Doktoru Tahsin Beyzadeoğlu, son antrenmanda sol diz altında baldır adalesinde ani ağrısı olan tecrübeli oyuncunun çalışmaya devam edemediğini belirterek, "Oyuncumuzu tetkik yaptırmak üzere en yakın bölge hastanesine götürerek, ilgili bölgenin MR'ını çektirdik. Klinik muayene sonucunda sol baldır adalesinde ikinci derece bir yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncunun 10 gün süreyle tedavi olması ve dinlenmesi gerekmektedir" diye konuştu.



Milli takım sağlık ekibinin verdiği rapor doğrultusunda Ömer Onan'ın kadrodan çıkarıldığı ve yerine Birkan Batuk'un kadroya alındığı bildirildi.





AA