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Milli takıma Emre Mor'dan kötü haber

İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcu Emre Mor, hastalığı nedeniyle ay-yıldızlı ekibin İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyeceğini duyurdu.

Milli takıma Emre Mor'dan kötü haber

İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcu Emre Mor, hastalığı nedeniyle ay-yıldızlı ekibin İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyeceğini duyurdu.

20 Mart 2018 Salı 11:14
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Milli takıma Emre Mor'dan kötü haber

İSTANBUL

İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcu Emre Mor, hastalığı nedeniyle A Milli Takım'ın Antalya'da 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyeceğini açıkladı.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Maalesef takımım Celta Vigo'nun maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takımda, sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak da aday kadrodan çıkarılmış ve bu oyuncuların yerine Medipol Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli TakımEmre Mor
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