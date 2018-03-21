'Milli takıma alma işine federasyon yönetiminin müdahalesi olmuyor'

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, milli sporcular Deniz Selin Ünlüdağ ve Aylin Çakır, AA Spor Masası'nda, Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, Uluslararası Spor Haberleri Editörü Barış Kuyucu ve Spor Haberleri Editör Yardımcısı Hüseyin Doğru'nun sorularını yanıtladı.

Yönetim olarak eskrimdeki yolculuklarının 2007 yılında başladığını anlatan başkan Murat Atalı, "Yönetime gelince önce bir durum tespiti yaptık. Durum tespitinde içi açıcı bir manzarayla karşılaşmadık. Bir dağınıklık vardı ve sporcu sayımız çok azdı." dedi.

Eskrimin 12 ilde, 250 sporcuyla yapılan bir spor dalı olarak göründüğüne dikkati çeken Atalı, "Hukuki zeminde uygun değildi. Milli takıma seçilme talimatından, hakem talimatına, teknik kurul ve disiplin talimatına kadar önce bunları bir ele aldık. Böylece hukuki zemini sağlam hale getirdik. Bu branşta başarılı olabilmek için sadece yeteneğin, çabanın yeterli olduğunu başkaca faktörlerin önemli olmadığını gördük." diye konuştu.

Atalı, getirdikleri düzenlemelerle eskrim sporunu tüm Türkiye'ye yaymaya gayret ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kulüpler üzerinden atılıma geçtik. Yeteneklere ulaşmaya gayret ettik. Bizim gelirlerimizin bir kısmı devletimizin bütçesinden, Spor Genel Müdürlüğü (SGM) bütçesi ve Spor Toto Teşkilatı üzerinden bize aktarılmaktadır. Devletimizin aktardığı paranın yüzde 95'ini altyapı ve uluslararası müsabakalar, kamplar ve faaliyetler için kullandık. 2012 yılından itibaren olumlu sonuçlar almaya başladık. Önemli turnuvalarda dereceler gelmeye başladı. Daha sonrasında Avrupa ve dünya şampiyonalarında özellikle yıldızlar ve gençlerde madalyalar elde ettik."

Milli takım için adil seçim kriterleri ortaya kondu

Başkan Murat Atalı, milli takım seçilme kriterlerini objektif normlara oturttuklarını ve ardından başarıların geldiğini ifade etti.

Eskrim sporunda ana omurgayı kulüplerin oluşturduğunu anlatan başkan Murat Atalı, "Kulüpleri kucaklamak gerekiyordu. Sporcular kulüplerde eskrimle tanışıyor. Tüm kulüplere ve eskrimin yapıldığı her yere adil davranacağımızı, ülkemizi temsil edecek kişilerin federasyon tarafından belirlenirken, tek kriterin başarı olduğunu ortaya koymaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Sonunda başarı gösteren sporcularımızı milli takıma aldık. Milli takıma alma işini de tamamen objektif hale getirdik. Önce talimatını ortaya koyduk. Daha sonra bu talimatı uygulama görevini de tamamen teknik kurula verdik. Hiç bir şekilde federasyon yönetiminin müdahalesi olmuyor, olmadı ve bundan sonra da olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

"Henüz büyüklerde çok büyük başarılarımız yok"

Başkan Murat Atalı, yıldızlar ve gençlerde başarılara imza atmaya başladıklarını ancak bunu büyüklere henüz taşıyamadıklarını anlattı.

"Ne kadar çok sporcunuz varsa onların arasında özel yeteneklere ulaşma imkanınız da o kadar yüksek." diyen Atalı, "Biz de önce yıldızlarda sonra gençlerde başarılar elde ettik, madalyalar aldık. Henüz büyüklerde çok büyük başarılarımız yok. Olimpiyatlara katılmak bir başarı. Grand prix'lerde büyük başarılarımız var. İlk 16'da elde edilen sonuçlar var. İnşallah bunları büyüklerdeki sonuçlara da yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

"Zorlu bir süreçti. Hayatımı değiştirdim"

Altın madalyaya giden süreci anlatan Deniz Selin Ünlüdağ, eskrim için yaşadığı şehri değiştirdiğini vurguladı.

Doğup büyüdüğü İzmir'den üç yıl önce Ankara'ya taşındığını belirten Deniz Selin, "Zorlu bir süreçti. Hayatımı değiştirdim." dedi.

Deniz Selin, Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden (TOHM) yetiştiğini dile getirerek, "Okul öncesi ve sonrası sabah akşam antrenman yapıyorum. Gerçekten zor bir hayatım var. Bu sezon ayak bileğimden sakatlık geçirdim. Uzun süre antrenmanlara gidemedim. Derece beklediğim maçlardan derecesiz döndüm. Benim için çok zor oldu. Yine de bırakmadım, devam ettim." diye konuştu.

"Her zaman kendimden emindim. Bu küçüklüğümden beri öyle." diyen milli sporcu, eskrimin hayatındaki yerine ilişkin şunları söyledi:

"Piste çıktığımız an özellikle hayat benim için duruyor. Öyle tatlı bir heyecan ki anlatılmayacak kadar özel. Eskrim çok eğlenceli bir spor. Eskrimi çok seviyorum. Çok sayıda ülkeden tanımadığınız insanlarla maç yapıyorsunuz. Yendiğinizde ya da kaybettiğinizde hiç fark etmiyor, size tatlı bir mutluluk veriyor."

"Büyüklerde de başarabiliriz"

Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar kılıç kategorisinde bronz madalya kazanan Aylin Çakır ise başarıyı büyükler kategorisine de taşıyacaklarına inandığını dile getirdi.

Aylin, 9 yıldır eskrim yaptığını anlatarak, "Okul bazen zorladı ama vazgeçmeden, pes etmeden devam ettik. Sonuçlarını görüyoruz. Büyüklerde neden olmasın. Herkesten daha çok çalışarak bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesiyle Bursa'da yaşayan milli eskrimci, "Ailem bana her konuda destek oluyor. Bütün isteklerimi yerine getiriyorlar. 2020, en yakın olimpiyatlar. Hedefimiz o ama çok deneyimli, yaşları büyük sporcular var. Çok çalışırsak neden olmasın ama 2024 daha gerçekçi bir hedef." şeklinde görüş belirtti.

Milli eskrimcilerden AA Genel Müdürü Kazancı'ya ziyaret

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, milli sporcular Deniz Selin Ünlüdağ ve Aylin Çakır, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı makamında ziyaret etti.

Atalı ziyarette, genel müdür Kazancı'ya eskrim branşında kullanılan kılıç hediye etti.

Kazancı, Atalı ve sporcularla eskrim branşına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Şenol Kazancı, sporu ve sporcuları kurum olarak her zaman desteklediklerinin altını çizdi.