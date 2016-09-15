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Milli Takım yarı finalde ABD ile eşleşti

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Brezilya'yı 65-49 yenerek, son 4 takım arasına kaldı.

Milli Takım yarı finalde ABD ile eşleşti

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Brezilya'yı 65-49 yenerek, son 4 takım arasına kaldı.

15 Eylül 2016 Perşembe 10:32
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Milli Takım yarı finalde ABD ile eşleşti

ANKARA 

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Rio Olimpik Arena'da yapılan çeyrek final karşılaşmasında ev sahibi Brezilya karşısında ilk periyodu 19-8 üstün tamamlayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, devre arasına da 39-20 önde gitti. 

İkinci yarıda aradaki farkı koruyan ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu 53-34'lük skor üstünlüğüyle geçtiği maçtan 65-49 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, yarı finale yükselerek, ABD'nin rakibi oldu.

Türkiye ile ABD arasındaki yarı final maçı, yarın TSİ 03.00'te oynanacak.

AA

Son Güncelleme: 15.09.2016 10:33
Anahtar Kelimeler:
2016 Rio Paralimpik Oyunlarıönce Vatan
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