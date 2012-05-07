Milli takım gücünü gösterdi

MANCHESTER - Milli sporcuların 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığı şampiyonayı AA'ya değerlendiren Metin Şahin, son dört finalde Türk tekvandocuların arka arkaya tatamiye çıktığını ve üçünde İstiklal Marşı'nın çalındığını kaydetti.



Bu yıl enerjilerini Londra Olimpiyatları için harcadıklarını belirten Şahin, ''Mutluyuz, gururluyuz, büyük bir başarı elde ettik. 7 madalya kazandık. İlk gün Rukiye Yıldırım, Fırat Kozan ve Ali Sarı bronz madalya kazandı. Bazı sıkletlerde altın puanla kaybettik, birincilik de olabilirdi. Dünya şampiyonu Bahri Tanrıkulu çok küçük farkla gitti ama önemli değil. Türk Milli Takımı gücünü burada herkese gösterdi, ayakta alkışlandı'' diye konuştu.

Olimpiyatlara katılacak 3 sporcuyu da bu şampiyonada görme fırsatı yakaladıklarını belirten Şahin, ''İnşallah bunun devamını Londra Olimpiyatları'nda görmek istiyoruz'' dedi.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin de şampiyonanın çok güzel ve başarılı geçtiğini, olimpiyatlarda bu başarının devamını getirmeye çalışacaklarını söyledi.