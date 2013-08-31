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Milli takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Andorra ve Romanya ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Milli takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Andorra ve Romanya ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

31 Ağustos 2013 Cumartesi 16:38
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
İSTANBUL 

 A Milli Futbol Takımı'nın, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 6 Eylül Cuma günü Kayseri'de Andorra, 10 Eylül Salı günü de deplasmanda Romanya ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 

Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Fatih Terim, 24 kişilik aday kadroya Beşiktaş ve Fenerbahçe'den 6'şar, Galatasaray'dan 4 futbolcuyu davet etti. 

Terim ayrıca Hamburg'dan Hakan Çalhanoğlu ile Kayserispor'dan Salih Dursun'u ilk kez aday kadroya çağırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in belirlediği kadro şu futbolculardan oluşuyor:

Olcay Şahan, Gökhan Töre, Tolga Zengin, Ersan Adem Gülüm, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Alper Potuk, Gökhan Gönül, Volkan Demirel, Caner Erkin, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Burak Yılmaz, Umut Bulut, Selçuk İnan, Semih Kaya (Galatasaray), Salih Dursun (Kayserispor), Onur Recep Kıvrak, Aykut Demir (Trabzonspor), Arda Turan (Atletico Madrid), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Hakan Çalhanoğlu (Hamburg), Mevlüt Erdinç (Rennes).

AA

Son Güncelleme: 31.08.2013 16:38
Anahtar Kelimeler:
A MilliDünya Kupası
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