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'Milli Stat' Süper Kupa'ya hazır

Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak.

'Milli Stat' Süper Kupa'ya hazır

Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak.

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:17
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'Milli Stat' Süper Kupa'ya hazır

KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 13 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçına hazır hale getirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı, daha önce birçok önemli müsabakaya ev sahipliği yaptı. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-0 yendiği maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı, daha sonra A Milli Futbol Takımı'nın 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Letonya, Hollanda ve İzlanda müsabakalarında milli coşkuya sahne oldu.

Taraflı tarafsız herkesin beğendiği bir stat haline gelen Konya Büyükşehir Belediye Stadı, şimdi de Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray'ı ağırlayacak.

Ödüllü stat

Letonya, Hollanda ve İzlanda maçlarının oynandığı 42 bin kişilik Konya Büyükşehir Belediye Stadı, henüz açıldığı yıl bir çift prestijli ödülün sahibi oldu.

Önce, 13. Uluslararası Türkiye Spor Adamları Ödülleri kapsamında "Yılın Spor Projesi" seçildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ödülü, geçen sezon Torku Konyaspor-Beşiktaş lig maçı öncesi aldı.

Uluslararası bir ödül de alan stat, her yıl düzenlenen dünyanın en iyi stadyumları yarışmasında ilk 5'e girdi.

Stadiony.net ve StadiumDB.com siteleri tarafından uluslararası düzeyde her yıl düzenlenen "Yılın En İyi Stadyumları" yarışmasına 2014'te Türkiye'den aday gösterilen iki stadyumdan biri olan stat, estetik ve özgün tasarımı, modern özellikleri ile mimarlar ve halk jürisini de etkiledi.

20 ülkeden 32 stadyumun yarıştığı organizasyonda 72 bin 474 puan alan Konya Büyükşehir Belediye Stadı, dünyanın en iyi beşinci stadyumu seçildi.

"İki takım seyircilerini en iyi şekilde ağırlayacağız"

Stat müdürü Ahmet Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşma için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını söyledi.

Başta sahanın bakımı olmak üzere, her konuda Süper Kupa'ya hazır olduklarını aktaran Eser, şöyle konuştu:

"Ev sahibi olarak, iki takımın seyircilerini en iyi şekilde ağırlayacağız. Kaliteli koltuklardan oluşan ve her konuda rahat edecekleri tribünlerde maçlarını seyredecekler. Statta bakım ve temizleme çalışmaları tamamlandı. Dünyanın en iyi 5 stadından biri olan Konya Büyükşehir Belediye Stadı, müsabakaya her şeyiyle dört dörtlük hazır. Çim kalitemiz çok iyi. Bununla ilgili uzman bir ekibimiz var. 24 saat çimle yatıp, çimle kalkıyorlar. Gözbebeğimiz olan stada karşılaşma olsa da olmasa da çok iyi bakıyoruz."

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 14:18
Anahtar Kelimeler:
Milli Statönce Vatan
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