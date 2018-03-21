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"Milli ruh yeniden yükselecek"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşmanın ay-yıldızlı ekip için yeni bir başlangıç olacağını belirtti.

"Milli ruh yeniden yükselecek"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşmanın ay-yıldızlı ekip için yeni bir başlangıç olacağını belirtti.

21 Mart 2018 Çarşamba 15:57
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"Milli ruh yeniden yükselecek"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşmanın ay-yıldızlı ekip için yeni bir başlangıç olacağını belirtti.

İrlanda Cumhuriyeti ile yapılacak karşılaşma için hazırlanan maç kitapçığında açıklamaları yer alan Demirören, "Milli Takımımızın önce UEFA Uluslar Ligi'nde ardından UEFA EURO 2020’de özlenen sonuçları almasını temenni ediyorum. Teknik direktörümüz Mircea Lucescu ve teknik heyetimizin yeni bir takım kurma çabalarını takdirle izliyor, tüm halkımızdan da gerekli desteği vermesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni bir başlangıç için 2018'in ilk milli maçında bir kez daha güzide kentimiz Antalya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullanan Yıldırım Demirören, "Merhum Muhammed Ali, 'Dostluk okulda öğrenilen bir şey değildir. Ama eğer dostluğun anlamını bilmiyorsanız hiçbir şey öğrenmemişsiniz demektir.' der. Antalyalı futbolseverler, bugüne kadar skor ne olursa olsun hep ay-yıldızlıları destekleyerek milli futbolcularımızın gerçek dostu olduklarını ispat ettiler. Milli futbolcularımızın da Antalyalı futbolseverlerin samimi desteğine aynı ruhla cevap vereceğinden eminim. Ay-yıldızlı takımımızda da milli ruh, Antalya’da yeniden yükselecektir." sözlerine yer verdi.

İrlanda Cumhuriyeti ekibine de "Hoş geldin" diyen Demirören, şöyle konuştu:

"Umarım dostça ve futbolun güzelliklerinin yaşandığı bir maç olur. İki ülke futbol federasyonları arasındaki örnek dostluğun bu maç vesilesi ile daha da pekişeceğine inancım tam. Milli Takımımızın önce UEFA Uluslar Ligi'nde ardından UEFA EURO 2020'de özlenen sonuçları almasını temenni ediyorum. Teknik direktörümüz Mircea Lucescu ve teknik heyetimizin yeni bir takım kurma çabalarını takdirle izliyor, tüm halkımızdan da gerekli desteği vermesini diliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuYıldırım DemirörenA Milli Futbol Takımı
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