Milli okçuların yeni durağı Sofya

Okçulukta Avrupa Grand Prix müsabakaları Bulgaristan'da gerçekleştirilecek.
Son dönemde aldıkları madalyalarla dikkati çeken milli okçular, bu kez Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 31 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda boy gösterecek.
Avrupa Grand Prix müsabakalarında Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.
Milli takım kadrosunda yer alan sporcular şunlar:
Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal, Fatih Bozlar, Samet Ak
Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Aybüke Aktuna, Selin Şatır
Makaralı yay erkekler: Demir Elmaağaçlı, Samet Can Yakalı, Evren Çağıran
Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer
AA