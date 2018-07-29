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Milli okçuların yeni durağı Sofya

Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Grand Prix müsabakalarında Türkiye'yi 14 milli okçu temsil edecek.

Milli okçuların yeni durağı Sofya

Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Grand Prix müsabakalarında Türkiye'yi 14 milli okçu temsil edecek.

29 Temmuz 2018 Pazar 13:48
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Milli okçuların yeni durağı Sofya

Okçulukta Avrupa Grand Prix müsabakaları Bulgaristan'da gerçekleştirilecek.

Son dönemde aldıkları madalyalarla dikkati çeken milli okçular, bu kez Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 31 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda boy gösterecek.

Avrupa Grand Prix müsabakalarında Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal, Fatih Bozlar, Samet Ak

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Aybüke Aktuna, Selin Şatır

Makaralı yay erkekler: Demir Elmaağaçlı, Samet Can Yakalı, Evren Çağıran

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer

AA

Anahtar Kelimeler:
OkçulukAvrupa Grand PrixMilli Okçular
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