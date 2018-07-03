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Milli okçular hedefi 12'den vurdu

Gençler ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 7'si altın toplam 12 madalya kazanan Türkiye, tarihi bir başarı elde etti.

Milli okçular hedefi 12'den vurdu

Gençler ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 7'si altın toplam 12 madalya kazanan Türkiye, tarihi bir başarı elde etti.

03 Temmuz 2018 Salı 11:24
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Milli okçular hedefi 12'den vurdu

Milli okçular, Yunanistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 12 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Patras kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 12 madalya elde etti.

Avrupa şampiyonalarındaki en fazla madalya sayısına ulaşan milliler, ülke sıralamasında da zirvede yer aldı.

Tarihi başarıyı değerlendiren Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, genç okçuların kendilerine yapılan yatırımları boşa çıkarmadığını belirterek, "Ülkemizin yüzünü ağarttılar. Bu başarı bir projenin ürünüdür, altyapıya verilen önemin göstergesidir. Madalyalarımızın hepsi tabii ki çok önemli ama 7 altın madalya bizi gerçekten çok mutlu etti. Bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacaklarına eminim." diye konuştu.

Takım halinde birinci olduklarının altını çizen Topaloğlu, "Avrupa şampiyonalarında bugüne kadarki en fazla madalya sayısına ulaştık. Tarihi bir başarı elde ettik. Bu bir ilk oldu. Gençlerimiz gelecek adına umut verdi." ifadelerini kullandı.

"Bu kadro 2024 Paris Olimpiyatları'nın takımını oluşturacak." diyen Topaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar 2024 Paris Olimpiyatları'nda isimlerini sıkça duyacağımız sporcularımız. Pırıl pırıl gençlerimiz artık altyapıdan koptular ve yukarı doğru geliyorlar. Bize düşen de onları desteklemek. Gençlerimizi 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapıya önem vermenin ne kadar doğru bir yaklaşım olduğunu bu sonuçtan da anlıyoruz. Federasyonumuzun çalışmaları bundan sonra da bu yönde devam edecek."

Topaloğlu, altyapıdaki sporcuları büyükler kategorisine taşımakta artık sıkıntı yaşamadıklarına işaret ederek, "Eskiden bu yaşa gelen sporcularımız üniversite nedeniyle spordan kopuyorlardı. Artık hem eğitimi hem de sporu birlikte yürütebiliyorlar. Ailelerle konuşuyoruz. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri de bu sorunun çözümünde çok faydalı oldu. Biz de federasyon olarak onlara her türlü imkanı veriyoruz." şeklinde konuştu.

Topaloğlu, Tokyo'dan umutlu

Abdullah Topaloğlu, Türkiye'nin olimpiyatlarda okçuluk branşında ilk madalyasını Tokyo 2020'de alacağına inandığını dile getirdi.

Yunanistan'daki şampiyonada klasik yayda 5 altın ve 1 gümüş madalya kazandıklarına dikkati çeken Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ikilisinin büyük başarıları devam ediyor. Gençler klasik yay karışık takımda Avrupa şampiyonu oldular. Karışık takım artık olimpiyatlarda madalya veren bir kategori oldu. O nedenle bu başarıyı çok önemsiyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları için çok umutluyuz. İnşallah, Tokyo 2020'de Türk okçuluğu ilk olimpiyat madalyasını alacak. Burada Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den ümitliyiz. Başka sporcularımız da var. Genç kızımız Gülnaz Coşkun ve diğer sporcularımızdan da umutluyuz."

Topaloğlu, Hollanda'da düzenlenecek 2019 Dünya Şampiyonası'nda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kotalarının verileceğine işaret ederek, "Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bizim için esas olan Dünya Şampiyonası. Bütün gücümüzle bu şampiyonaya hazırlanacağız." değerlendirmesini yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli OkçularYunanistanGençler Ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası
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