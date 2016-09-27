Milli maçların hakemleri belli oldu

Türkiye'nin, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin I Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmayı Alman hakem Manuel Grafe yönetecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Grafe'nin yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ile Holger Henschel yapacak.

Milli takımın, 9 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı İzlanda müsabakasında ise İngiliz hakem Mark Clattenburg düdük çalacak.

Başkent Reykjavik'teki Laurgardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Clattenburg'un yardımcılıklarını Jake Collin ve Simon Peter Bennett üstlenecek.