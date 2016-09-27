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Milli maçların hakemleri belli oldu

2018 FIFA Düya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın, Ukrayna ve İzlanda maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Milli maçların hakemleri belli oldu

2018 FIFA Düya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın, Ukrayna ve İzlanda maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

27 Eylül 2016 Salı 11:02
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Milli maçların hakemleri belli oldu

 Türkiye'nin, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin I Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmayı Alman hakem Manuel Grafe yönetecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Grafe'nin yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ile Holger Henschel yapacak.

Milli takımın, 9 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı İzlanda müsabakasında ise İngiliz hakem Mark Clattenburg düdük çalacak.

Başkent Reykjavik'teki Laurgardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Clattenburg'un yardımcılıklarını Jake Collin ve Simon Peter Bennett üstlenecek. 

AA

Son Güncelleme: 27.09.2016 11:03
Anahtar Kelimeler:
Türkiye2018 FIFA Dünya Kupası ElemeleriUkraynaİzlandaHakemKonya Büyükşehir Belediye StadıBaşkent Reykjavikteki Laurgardalsvöllur Stadı
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