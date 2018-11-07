Milli judocular Taşkent Grand Prix için hazır

ANKARA
Özbekistan'da, 9-11 Kasım tarihlerinde yapılacak Taşkent Grand Prix müsabakalarında 9 Türk sporcu mücadele edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te gerçekleştirilecek müsabakalarda Türkiye’yi 5 kadın ve 4 erkek sporcu temsil edecek.
Milli takımda yer alan sporcular ve müsabaka tarihleri ise şöyle:
9 Kasım Cuma:
Kadınlar:
48 kilo: Gülkader Şentürk ve Nazlıcan Kılıç
52 kilo: İrem Korkmaz
Erkekler:
60 kilo: A. Şahin Kaba
66 kilo: Sinan Sandal
10 Kasım Cumartesi:
Kadınlar:
63 kilo: Büşra Katipoğlu
Erkekler:
81 kilo: İlker Güldüren
11 Kasım Pazar:
Kadınlar:
+78 kilo: Sebile Akbulut
Erkekler:
90 kilo: Mikail Özerler
AA