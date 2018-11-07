Milli judocular Taşkent Grand Prix için hazır

ANKARA

Özbekistan'da, 9-11 Kasım tarihlerinde yapılacak Taşkent Grand Prix müsabakalarında 9 Türk sporcu mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te gerçekleştirilecek müsabakalarda Türkiye’yi 5 kadın ve 4 erkek sporcu temsil edecek.

Milli takımda yer alan sporcular ve müsabaka tarihleri ise şöyle:

9 Kasım Cuma:

Kadınlar:

48 kilo: Gülkader Şentürk ve Nazlıcan Kılıç

52 kilo: İrem Korkmaz

Erkekler:

60 kilo: A. Şahin Kaba

66 kilo: Sinan Sandal

10 Kasım Cumartesi:

Kadınlar:

63 kilo: Büşra Katipoğlu

Erkekler:

81 kilo: İlker Güldüren

11 Kasım Pazar:

Kadınlar:

+78 kilo: Sebile Akbulut

Erkekler:

90 kilo: Mikail Özerler