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Milli judocular Taşkent Grand Prix için hazır

Özbekistan'da, 9-11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek müsabakalarda Türk Milli Takımları'ndaki 5 kadın ve 4 erkek tatamiye çıkacak.

Milli judocular Taşkent Grand Prix için hazır

Özbekistan'da, 9-11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek müsabakalarda Türk Milli Takımları'ndaki 5 kadın ve 4 erkek tatamiye çıkacak.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:18
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Milli judocular Taşkent Grand Prix için hazır

ANKARA

Özbekistan'da, 9-11 Kasım tarihlerinde yapılacak Taşkent Grand Prix müsabakalarında 9 Türk sporcu mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te gerçekleştirilecek müsabakalarda Türkiye’yi 5 kadın ve 4 erkek sporcu temsil edecek.

Milli takımda yer alan sporcular ve müsabaka tarihleri ise şöyle:

9 Kasım Cuma:

Kadınlar:

48 kilo: Gülkader Şentürk ve Nazlıcan Kılıç

52 kilo: İrem Korkmaz

Erkekler:

60 kilo: A. Şahin Kaba

66 kilo: Sinan Sandal

10 Kasım Cumartesi:

Kadınlar:

63 kilo: Büşra Katipoğlu

Erkekler:

81 kilo: İlker Güldüren

11 Kasım Pazar:

Kadınlar:

+78 kilo: Sebile Akbulut

Erkekler:

90 kilo: Mikail Özerler

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli JudocularTaşkent Grand PrixÖzbekistan
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