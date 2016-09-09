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Milli halterci Nazmiye Muratlı'dan altın madalya

Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda milli halterci Nazmiye Muratlı, 41 kiloda dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Milli halterci Nazmiye Muratlı'dan altın madalya

Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda milli halterci Nazmiye Muratlı, 41 kiloda dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.

09 Eylül 2016 Cuma 13:00
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Milli halterci Nazmiye Muratlı'dan altın madalya

İSTANBUL

Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda milli halterci Nazmiye Muratlı, 41 kiloda dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen oyunların ilk gününde, Türkiye'ye ilk altın madalya halter branşında geldi. Nazmiye Muratlı, 104 kiloluk kaldırışıyla dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Nazmiye Muratlı, Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya elde etmişti.

Oyunlarda kadınlar judo 48 kiloda Türkiye'yi temsil eden görme engelli Ecem Taşkın, bronz madalya kazandı. Milli sporcu, bronz madalya mücadelesinde Tayvanlı Lee Kai-Lin'e üstünlük sağladı.

Öte yandan, Tekerli Sandalye Basketbol Milli Takımı ise A Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 65-49 mağlup etti.

AA

Son Güncelleme: 09.09.2016 13:00
Anahtar Kelimeler:
Nazmiye MuratlıHalterönce Vatan
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