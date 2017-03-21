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Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası için kampa giriyor

Serbest Güreş Milli Takımı, mayıs ayında Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için yarın Ankara'da hazırlıklara başlayacak.

Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası için kampa giriyor

Serbest Güreş Milli Takımı, mayıs ayında Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için yarın Ankara'da hazırlıklara başlayacak.

21 Mart 2017 Salı 10:03
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Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası için kampa giriyor

ANKARA

Serbest Güreş Milli Takımı, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları için yarın Ankara'da kampa girecek. 

Elmadağ Kamp Eğitim Merkezindeki kampa, 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya elde eden Taha Akgül, gümüş madalya kazanan Selim Yaşar ve bronz madalya alan Soner Demirtaş da katılacak.

Toplam 41 sporcunun yer alacağı kamp 8 Nisan Cumartesi günü sona erecek. Kampta ağırlık ve kondisyon çalışmaları yapılacak.

Kampa katılacak güreşçiler ve kiloları ise şöyle:

57 kilo: Süleyman Atlı, Nebi Uzun, Şaban Kızıltaş, Sezer Akgül, Sezgin Pişmişoğlu

61 kilo: Cengizhan Erdoğan, Recep Topal, M. Recep Aktaş, Mustafa Kartal, Abdi Zurnacı

65 kilo: Mustafa Kaya, Sefa Aksoy, Mustafa Zopalı, Haydar Yavuz, Selahattin Kılıçsallayan

70 kilo: Yakup Gör, Mehmet Erzincanlı, Muhammet Akdeniz, Zafer Dama

74 kilo: Soner Demirtaş, İslam Kılıç, Ahmet Ertürk, Yasin Bolat, Musa Gürbüz

86 kilo: Selim Yaşar, Serdar Böke, Mahmut Özkaya, Fatih Erdin, Ahmet Bilici

97 kilo: Faruk Akkoyun, Müren Mutlu, Baki Şahin, Y. Emre Dede, Rıza Yıldırım, Şamil Erdoğan, Fatih Yaşarlı

125 kilo: Taha Akgül, Salim Ercan, Bekir Eryücel, Şakir Bozkurt, Hüseyin Civelek

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli GüreşçiAvrupa ŞampiyonasıKamp
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