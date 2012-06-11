Milli futbolcudan Ağar'a ziyaret

AYDIN

Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek Mehmet Ağar'ı ziyaret etti.

Arda Turan, ''Susurluk davası'' kapsamında verilen 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandıktan sonra Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulan Ağar'ı ziyaret etti.

Turan, yaklaşık 20 dakika kaldığı cezaevinden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Milli futbolcunun, cezaevi bahçesinde mahkum ve gardiyanlarla hatıra fotoğrafı çektirdiği belirtildi.