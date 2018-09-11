Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91758
ALTIN
248.075
DOLAR
6.4338
STERLİN
8.4254
EURO
7.4879
'Nuruosmaniye'
'Nuruosmaniye'
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Hiddink'in yeni adresi Çin
Hiddink'in yeni adresi Çin
Pul biberin lezzet sırları
Pul biberin lezzet sırları
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı

Milli futbolcu Gürler: İşte Türk ruhu, işte milli ruh

Milli futbolcu Gürler, İsveç ile oynadıkları maça ilişkin, "İşte Türk ruhu, işte milli ruh. İnşallah artık bundan sonra böyle devam eder." dedi.

Milli futbolcu Gürler: İşte Türk ruhu, işte milli ruh

Milli futbolcu Gürler, İsveç ile oynadıkları maça ilişkin, "İşte Türk ruhu, işte milli ruh. İnşallah artık bundan sonra böyle devam eder." dedi.

11 Eylül 2018 Salı 01:57
0 Okunma
Milli futbolcu Gürler: İşte Türk ruhu, işte milli ruh

STOCKHOLM

A Milli Futbol Takımı oyuncuları, deplasmanda İsveç karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen aldıkları 3-2'lik galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek taraftarlara teşekkür etti.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci karşılaşmasında ilk puanlarını kazanan ay yıldızlılardan Serdar Gürler, Zeki Çelik, Mehmet Topal, Çaylar Söyüncü ve kaleci Sinan Bolat ile İsveç Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Jimmy Durmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Serdar Gürler: İnşallah bundan sonra böyle devam eder

Serdar Gürler, çok iyi başladıkları müsabakanın ilk yarısında talihsiz bir gol yiyerek 1-0 geriye düştüklerini ancak baskılı oyunlarını sürdürdüklerini söyledi.

Maçın başından sonuna kadar oyunun hakiminin kendileri olduğunu vurgulayan Serdar, "2-0'dan 3-2 almayı başardık. İşte Türk ruhu, işte milli ruh. İnşallah artık bundan sonra böyle devam eder." dedi.

Genç bir takım olduklarını dile getiren Serdar, 2-0 geriye düşmelerine rağmen tribünlerde maçın başından sonuna kadar kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkürlerini sundu.

Serdar Gürler, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın Çekya karşısında geriden geriden gelerek aldığı 3-2'lik galibiyetin bir benzerini İsveç'te yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Zeki Çelik: 2-0'dan da geri dönüp kazanmayı bildik

Zeki Çelik de maça iyi başladıklarını anlattı.

Rakibe birkaç pozisyon verdiklerini ancak mücadelede üstün olan tarafından Türkiye A Milli Futbol Takımı olduğunu ifade eden Zeki, "2-0'dan da geri dönüp kazanmayı bildik. Türk taraftarlar epey vardı. Bizi desteklediler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olsunlar." diye konuştu.

Mehmet Topal: Böyle basit goller yemek bize yakışmıyor

Takım kaptanı Mehmet Topal ise arkadaşlarını galibiyetten dolayı kutladı.

İsveç karşısında takım halinde çok iyi olduklarına dikkati çeken Mehmet Topal, "Bu akşam çok güzel bir müsabaka olduğunu düşünüyorum. Takım halinde maça çok iyi başladık, pozisyonlar da bulduk ama gol bulamadık. Kalemize gelen iki uzun toptan şansız bir gol yedik. Hocamız da hep söylüyor, böyle basit gollere önlem almamız gerekiyor. Böyle basit goller yemek bize yakışmıyor." yorumunu yaptı.

Çağlar Söyüncü: İsveç'e karşı böyle skor yakalamak çok güzel

Ay yıldızlı ekibin defans oyuncusu Çağlar Söyüncü, hatalarından ders çıkaracaklarını vurguladı.

Bu maçın öneminin farkında olduklarına değinen Çağlar, şunları kaydetti:

"Birazcık olsun, bizi destekleyenleri, ülkemizi ve ailemizi sevindirmek istiyorduk. Çok şükür iyi oynayarak bunu başardık. Deplasmanda İsveç'e karşı böyle skor yakalamak çok güzel. Hatalarımız yok değil, hatalarımız da var. Bunlardan ders çıkaracağız. Seyirciye de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onlara çok teşekkür ederim; bizi burada yalnız bırakmadılar. Yarı yarıyaydı taraftarlarımız. Ayaklarına sağlık. İnşallah onlar da oyunumuzu beğenmiştir."

Sinan Bolat: 3 puanı hak ederek kazandık

Milli kaleci Sinan Bolat ise galibiyetten dolayı çok sevinçli olduklarını belirtti.

Maçta 3 puanı hak ederek kazandıklarını anlatan Sinan, "Allah'ımıza şükürler olsun, buradan 3 puanla dönüyoruz. Türkiye'nin görmek istediği güzel, arzulu bir futbolla güzel bir galibiyet aldık. Benim açımdan da uzun zaman sonra tekrar milli formayı giymek gurur verici. Lucescu ve Alper hocama da bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Türk seyircisi de mükemmeldi. Buraya gelerek bizi destekledikleri için 'ayaklarına sağlık' diyorum." açıklamasını yaptı.

Jimmy Durmaz: Umarım tekrar bir gün Türkiye liginde oynarım

İsveç Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Jimmy Durmaz, maçın kendileri için iyi geçmediğini söyledi.

Öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını dile getiren Jimmy Durmaz, "2-0 öne geçmemize rağmen hatalar yaptık. Bu da bize pahalıya patladı." değerlendirmesinde bulundu.

Bir dönem forma giydiği Türkiye ligini özlediğini vurgulayan Jimmy Durmaz, "Umarım tekrar bir gün Türkiye liginde oynarım. İsveç'te Türk seyircisinin çok olduğunu biliyordum. Onun için maça bu kadar Türk seyircisinin gelmesi beni hiç şaşırtmadı." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MilliFutbolcuGürlerTürkRuhMilli Takımönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FIFA FIFPro Yılın 11'i adayları belli oldu
FIFA FIFPro Yılın 11'i adayları belli oldu
Hiddink'in yeni adresi Çin
Hiddink'in yeni adresi Çin
Serena Williams'a 17 bin dolar ceza
Serena Williams'a 17 bin dolar ceza
ABD Açık'ta Novak Djokovic şampiyon
ABD Açık'ta Novak Djokovic şampiyon
"Türkiye'nin gücüne büyük saygı duyuyoruz"
"Türkiye'nin gücüne büyük saygı duyuyoruz"
Spor Toto Süper Lig'in 11 haftalık fiktürü açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 11 haftalık fiktürü açıklandı
TFF'den Trabzon'daki futbolseverlere teşekkür
TFF'den Trabzon'daki futbolseverlere teşekkür
TPFD'den ek transfer talebi
TPFD'den ek transfer talebi
Ersun Yanal'dan yabancı sınırı açıklaması
Ersun Yanal'dan yabancı sınırı açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ