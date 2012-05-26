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Milli formaya veda ediyor

Milli kaleci Rüştü Reçber, bu akşam Finlandiya ile oynayacağı özel maçla birlikte ''Ay Yıldızlı'' formayı son kez giyecek.

Milli formaya veda ediyor

Milli kaleci Rüştü Reçber, bu akşam Finlandiya ile oynayacağı özel maçla birlikte ''Ay Yıldızlı'' formayı son kez giyecek.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 09:00
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Milli formaya veda ediyor
     Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bugüne dek 119 kez A milli formayı giyerek bu alanda rekoru elinde bulunduran Rüştü'nün, bugünkü  mücadelede son kez milli maça çıkacağı bildirildi. 

     A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 12 Ekim 1994'te oynanan Türkiye-İzlanda maçında giyen 39 yaşındaki file bekçisi, 1996, 2000 ve 2008 Avrupa şampiyonaları, 2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyon Kupası kadrolarında yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 01:01
Anahtar Kelimeler:
Rüştü
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