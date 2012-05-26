Milli formaya veda ediyor

A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 12 Ekim 1994'te oynanan Türkiye-İzlanda maçında giyen 39 yaşındaki file bekçisi, 1996, 2000 ve 2008 Avrupa şampiyonaları, 2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyon Kupası kadrolarında yer aldı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bugüne dek 119 kez A milli formayı giyerek bu alanda rekoru elinde bulunduran'nün, bugünkü mücadelede son kez milli maça çıkacağı bildirildi.