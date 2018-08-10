Milli cimnastikçilerden tarihi final

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finallere yükseldi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Emre Gündüzoğlu ve İbrahim Çolak'tan oluşan Erkek Milli Takımı, 29 ülke arasında 5'inci olarak tarihinde ilk kez finallere yükselmeyi başardı.

Şampiyonada erkekler finali yarın TSİ 14.45'te başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez takım halinde finale yükselen ay-yıldızlı sporcu ve antrenörleri kutladı.

Organizasyon öncesi Erkek Milli Takımı'ndan final adına umutlu olduğunu ve bunun gerçekleştiğini vurgulayan Çelen, "Bizim için takım finali önemliydi ve bunu başardık. Birçok ülke bizi tebrik etti. İlk kez takım finali ve 5 final yapıyoruz. Tarihi bir adım attık ve bunu madalyayla tamamlamak istiyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda güzel ilerliyoruz. Doğru yoldayız ve hedefimiz 2020 Tokyo'ya erkeklerde takım halinde katılabilmek." diye konuştu.