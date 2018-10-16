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Milli boksör gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda yakaladığı başarılarla adından söz ettiren milli boksör Selma Karakoyun, Hindistan'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli boksör gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda yakaladığı başarılarla adından söz ettiren milli boksör Selma Karakoyun, Hindistan'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

16 Ekim 2018 Salı 14:22
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Milli boksör gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda yakaladığı başarılarla adından söz ettiren milli boksör Selma Karakoyun, Hindistan'da 15-24 Kasım tarihlerine düzenlenecek Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor. 

Kariyerinde 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda ikincilik ile Tayvan'da yapılan Yıldız ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğünün yanı sıra ulusal ve uluslararası turnuvalarda çeşitli dereceleri bulunan 19 yaşındaki Selma, son olarak eylül ayında İstanbul'da gerçekleştirilen 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda 81 kiloda gümüş madalya kazandı.

Yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdüren Selma Karakoyun, Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

"İstiklal Marşı'nı okutmak bambaşka bir duygu"

Milli boksör Selma Karakoyun, yaptığı açıklamada, yeni başarılara imza atmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Son olarak 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda gümüş madalya kazandığını hatırlatan Selma, "Final maçını Hindistanlı rakibime kaybettim. Onun derecesi yoktu, yeni başlayan bir boksördü. Maça kafa olarak hazır olmadığımı düşünüyorum çünkü alabileceğim bir maçtı." diye konuştu.

Milli boksör, hedefinin her zaman zirve ve şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzde Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası var. Çalışmalar iyi gidiyor. Orada 69 kiloda yarışmak, bir alt sıklete düşmek ve orada şampiyon olmak istiyorum. Sabah akşam çalışıyorum. En büyük hedefim dünya şampiyonu olmak, İstiklal Marşı'nı okutmak. O duygu bambaşka bir şey. Takım arkadaşımın başarısında İstiklal Marşı okunduğunda tüylerim diken diken oluyor, gözlerimden yaş geliyor. Güzel sonuçlarla dönmek istiyorum. Yeni bir salona kavuştuk. Eski salonumuzda şartlar iyi değildi ve biz o imkanlarla bu başarıları elde ettik. Böyle güzel bir salonda daha güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum."

"Selma'dan dünya şampiyonasında en az final bekliyorum"

Selma Karakoyun'un antrenörü İshak Tiryaki de milli sporcudan beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda elde edilen başarının dünya şampiyonası öncesinde önemli olduğunu dile getirdi.

Antrenmanların tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Tiryaki, "Daha çok kondisyon ağırlıklı çalışıyoruz. Belli bir süre daha güç, kondisyon ağırlıklı antrenmanlarımız devam edecek. Öncelikle takım olarak birinciliği hedefliyoruz çünkü gerçekten iyi bir milli takıma sahibiz. Selma'dan da Dünya Şampiyonası'nda en az final bekliyorum. Selma bunu başarabilecek kapasiteye sahip bir sporcu." ifadelerini kullandı

AA

Son Güncelleme: 16.10.2018 14:29
Anahtar Kelimeler:
Milli Boksör Selma Karakoyun
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