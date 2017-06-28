Milli binici Karaevli'ye men cezası

ANKARA

Milletler Kupası'na 10 gün kala yarışmaya gitmeyeceğini bildirmesi üzerine tedbirli olarak Türkiye Binicilik Federasyonu Disiplin Kuruluna sevk edilen milli binici Ömer Karaevli, 3 ay ceza aldı.

Türkiye Binicilik Federasyonundan alınan bilgiye göre, mayıs ayında Norveç'in Drammen kentinde yapılan Milletler Kupası'nda yarışacak Türk Milli Takımı'nda yer alan ancak organizasyona 10 gün kala yarışmaya gitmeyeceğini bildiren Karaevli'ye, 3 ay müsabakalardan men cezası verildi.

2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcunun, karara itiraz ederek Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kuruluna başvurduğu kaydedildi.