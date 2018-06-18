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Milli bilardocu Saygıner dünya ikincisi oldu

Milli sporcu Semih Saygıner, Belçika'da yapılan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda ikinci oldu.

Milli bilardocu Saygıner dünya ikincisi oldu

Milli sporcu Semih Saygıner, Belçika'da yapılan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda ikinci oldu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 09:46
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Milli bilardocu Saygıner dünya ikincisi oldu

ANKARA

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-17 Haziran tarihlerinde Blankenberge kentinde organize edilen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda milli bilardocu Semih Saygıner, grup maçlarında Danimarkalı Tonny Carlsen ve Hollandalı Van Beers'ı geride bırakarak grup lideri olarak ana tabloya kaldı.

Semih Saygıner, dünya 3 numarası İtalyan Marco Zanetti, Belçikalı oyuncu Eddy Leppens ve İspanyol rakibi Juan David Zapata Garcia'yı yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final maçında ise Yunan rakibi Nikos Polychronopoulos'u 40-39 mağlup eden milli sporcu, adını finale yazdırdı.

Finalde ise Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaşan Semih Saygıner, rakibine 40-33 yenilerek Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Semih SaygınerBilardo
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