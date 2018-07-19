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Milli atletler Bulgaristan'da

Milli atletler, 70. Balkan Atletizm Şampiyonası için Bulgaristan'a gitti.

Milli atletler Bulgaristan'da

Milli atletler, 70. Balkan Atletizm Şampiyonası için Bulgaristan'a gitti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:14
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Milli atletler Bulgaristan'da

Bulgaristan'ın ev sahipliğinde organize edilecek 70. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kafilesi, bu ülkeye gitti. 

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre 20-21 Temmuz tarihlerinde Stara Zagora kentinde yapılacak şampiyonada mücadele edecek milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Erkekler 

100 metre: Yiğitcan Hekimoğlu, Aykut Ay

200 metre: Yiğitcan Hekimoğlu, Fatih Aktaş

400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş

800 metre: Levent Ateş, Muhammed Mustafa Helvacı

1500 metre: Süleyman Bekmezci, Mehmet Çelik

3 bin metre: Ramazan Özdemir, Aykut Taşdemir

5 bin metre: Sezgin Ataç, Ayetullah Belir

110 metre engelli: Batuhan Buğra Eruygun, Mikdat Sevler

400 metre engelli: Batuhan Gökgöz

3 bin metre engelli: Turgay Bayram, Muhammed Çelebi

Yüksek atlama: Alperen Acet

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Uzun atlama: Alper Kulaksız, Muammer Demir

Üç adım atlama: Mert Çiçek

Gülle atma: Osman Can Özdeveci, Murat Gündüz

Disk atma: İrfan Yıldırım

Çekiç atma: Eşref Apak, Özkan Baltacı

Cirit atma: Ümmet Değermenci

Dekatlon: Ahmet Mustafa Yılmaz

4×100 metre: Kayhan Özer, Yiğitcan Hekimoğlu, Aykut Ay, Fatih Aktaş, Ertan Özkan

4×400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Abdullah Tütünci, Ahmet Kasap, Batuhan Gökgöz

Kadınlar 

100 metre: Elif Polat, Edanur Kılıç

200 metre: Derya Yıldırım, Burcu Erdemir

400 metre: Derya Yıldırım, Zeynep Baş

800 metre: Damla Çelik, Hatice Ünzir

1500 metre: Damla Çelik, Hatice Ünzir

3 bin metre: Fatma Arık

5 bin metre: Fatma Demir, Emine Hatun Tuna

100 metre engelli: Özge Soylu, Şevval Ayaz

400 metre engelli: Elif Gören, Emel Şanlı

3 bin metre engelli: Sümeyye Erol, Fatma Demir

Yüksek atlama: Esmanur Alkaç, Rümeysa Ökdem

Sırıkla atlama: Buse Arıkazan, Mesure Tutku Yılmaz

Uzun atlama: Tuğba Aydın

Üç adım atlama: Esra Yılmaz, Tuğba Aydın

Çekiç atma: Zeliha Uzunbilek

4×100 metre: Elif Polat, Edanur Kılıç, Burcu Erdemir, Şevval Ayaz, Emel Şanlı

4×400 metre: Elif Gören, Emel Şanlı, Derya Yıldırım, Zeynep Baş, Edanur Kılıç, Burcu Erdemir

Heptatlon: Ezgi Şayir

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Takım KafilesiMilli AtletlerBulgaristan
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