Milli atlet yarı finale yükseldi

MOSKOVA - Milli atlet İlham Tanui Özbilen, 14. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 1500 metrede yarı finale çıktı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden şampiyonada ikinci seride piste çıkan Özbilen, 3:39.73'lük derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Serilerini ilk 6 sırada bitiren ve 3 serinin en iyi 6 derecesini koşan atletler, yarı finale çıktı. Tanui'nin koştuğu serinin birincisi 3:39.31'lik zamanıyla Kenyalı Silas Kiplagat olurken, ABD'li Leonel Manzano da yarışı 3:39.39 ile ikinci sırada tamamladı.

2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın gümüş madalyalı ismi Özbilen, 16 Ağustos Cuma günü TSİ 18.05'te yarı finalde mücadele edecek.

Bu arada şampiyonanın 5. gününde Moskova'ya kapalı ve zaman zaman yağmurlu bir hava hakim olurken, Luzhniki Stadı'nın tribünlerinin boş kaldığı gözlendi.