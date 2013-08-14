Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Milli atlet yarı finale yükseldi

Milli atlet İlham Tanui Özbilen, 14. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 1500 metrede yarı finale çıktı

Milli atlet yarı finale yükseldi

Milli atlet İlham Tanui Özbilen, 14. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 1500 metrede yarı finale çıktı

14 Ağustos 2013 Çarşamba 13:54
898 Okunma
Milli atlet yarı finale yükseldi

MOSKOVA - Milli atlet İlham Tanui Özbilen, 14. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 1500 metrede yarı finale çıktı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden şampiyonada ikinci seride piste çıkan Özbilen, 3:39.73'lük derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Serilerini ilk 6 sırada bitiren ve 3 serinin en iyi 6 derecesini koşan atletler, yarı finale çıktı. Tanui'nin koştuğu serinin birincisi 3:39.31'lik zamanıyla Kenyalı Silas Kiplagat olurken, ABD'li Leonel Manzano da yarışı 3:39.39 ile ikinci sırada tamamladı.

2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın gümüş madalyalı ismi Özbilen, 16 Ağustos Cuma günü TSİ 18.05'te yarı finalde mücadele edecek.

Bu arada şampiyonanın 5. gününde Moskova'ya kapalı ve zaman zaman yağmurlu bir hava hakim olurken, Luzhniki Stadı'nın tribünlerinin boş kaldığı gözlendi.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 13:55
Anahtar Kelimeler:
Milli Atlet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ