Miami Heat seriyi eşitledi

Miami Heat'in yıldız oyuncusu LeBron James 45 sayı, 13'ü savunma olmak üzere 15 ribaunt ve 5 asistle müthiş bir performans sergileyerek seriyi 3-3'e taşıdı ve takımına bir şans daha kazandırdı. Heat'te Dwyane Wade ise 17 sayı kaydetti.
Boston temsilcisinde ise Rajon Rondo 21 sayı ve 10 asistle ''double-double'' yaparken, Kevin Garnett ve Brandon Bass'ın 12'şer sayılık çabası yenilginin önüne geçemedi.
Finale çıkacak takımı belirleyecek kader maçı, 10 Haziran'da TSİ sabaha karşı Miami'de oynanacak.
AA