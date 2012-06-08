Miami Heat seriyi eşitledi

ANKARA - Boston'daki TD Arena'da yapılan maçta konuk takım, rakibini 98-79 yenerek konferans finali serisini 3-3 eşitliğe getirdi. Batı Konferansı'nda dün finale yükselen Oklahoma City Thunders'ın rakibi, 7'nci maç sonunda belli olacak.



Miami Heat'in yıldız oyuncusu LeBron James 45 sayı, 13'ü savunma olmak üzere 15 ribaunt ve 5 asistle müthiş bir performans sergileyerek seriyi 3-3'e taşıdı ve takımına bir şans daha kazandırdı. Heat'te Dwyane Wade ise 17 sayı kaydetti.

Boston temsilcisinde ise Rajon Rondo 21 sayı ve 10 asistle ''double-double'' yaparken, Kevin Garnett ve Brandon Bass'ın 12'şer sayılık çabası yenilginin önüne geçemedi.

Finale çıkacak takımı belirleyecek kader maçı, 10 Haziran'da TSİ sabaha karşı Miami'de oynanacak.