MHK'den yeni kural toplantısı

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaz seminerinde 2016-2017 sezonunda uygulanacak yeni futbol kuralları anlatıldı.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve MHK Danışmanı Roberto Rosetti, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde düzenlenen hakem seminerinin son gününde basın mensupları için bir bilgilendirme toplantısı yaptı.

MHK'nin yeni üyeleriyle Spor Toto Süper Lig ve alt klasman hakemlerinin de katılım gösterdiği toplantıda Namoğlu, yeni kuralların Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından uygulamaya konulduğunu dile getirdi.

Yeni MHK'nin hakem kökenli üyelerden kurulduğunu vurgulayan Namoğlu, yapılan 56 değişikliğin kulüplere anlatılacağını belirtti.

Namoğlu, futbolun bütün paydaşlarının birbirlerine saygılı olmalarını vurgulayarak her klasmandaki hakemin her maça verileceğini kaydetti.

Rosetti yeni kuralları anlattı

MHK Danışmanı Rosetti, değişen yeni kurallarla ilgili bilgi verdi.

Rosetti, IFAB'ın kural değişikliklerini daha adil bir futbol oluşturmak için yaptığını aktardı.

Yeni kuralların 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda uygulandığını anlatan Rosetti, en önemli değişikliğin bariz gol şansının engellenmesiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Uygulanacak yeni kurallardan dikkati çekenler şunlar:

- Bariz gol şansını engelleyen bütün elle oynamalar ceza alanı içi veya dışı farketmeksizin kırmızı kartla cezalandırılacak.

- Ceza alanı dışında yapılan bariz gol şansını önlemeye yönelik faulün disiplin cezası kırmızı kart olacak.

- Ceza alanı içinde yapılan bariz gol şansını engelleyen faullerde (oyuncu topa müdahale etme niyetindeyse) penaltı ve sarı kart uygulanacak. Önceden bu ihlalin cezası penaltı ve kırmızı karttı. Bu kuralın istisnası da var. Ceza alanı içinde futbolcu topa müdahale etmek istemeyip rakibini çeker ya da iterse eski kural devreye girerek penaltı kararının yanı sıra oyuncuya kırmızı kart gösterilecek.

- Sıcaklık 32 derece ve üzeriyse maçın 25. ve 75. dakikalarında birer dakikalık su molaları verilecek.

- Penaltıyı atacak oyuncu koşusunu yapıp topa vurmadan duraklarsa penaltı kararı iptal edilecek ve top rakibe endirekt serbest vuruşla verilecek.

- Seri penaltı atışlarında iki takım da aynı sayıda oyuncuya sahip olacak. Seri penaltı atışını atacak futbolcuların isimleri artık hakemlere verilmeyecek.

- Bir oyuncu kırmızı veya ikinci sarı kartlık bir ihlal yaptığında, hakem bir avantaj oynatırsa bu oyuncu artık futbolcuya müdahale edemez. Kırmızı kart oyun ilk durduğunda gösterilir. Bu futbolcu oyuna müdahale ederse maç durdurulacak ve oyuncuya kırmızı kart gösterilecek.

- Futbolcuların kolu ve eli ofsayt için değerlendirmeye alınmaz. Ofsayttan doğan endirekt vuruş artık futbolcunun topa müdahale ettiği yerden (artık kendi yarı sahası da olabilir) kullanılacak.