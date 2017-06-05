MHK en çok Aydınus'a güvendi

Spor Toto Süper Lig'in 2016-17 sezonunda en çok düdük çalan hakem, Fırat Aydınus oldu.

AA muhabirinin verilerine göre, Süper Lig'de bu sezon 306 karşılaşmada 25 farklı hakem görev yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 34 haftalık maratonda 24 maça atanan Fırat Aydınus, "sezonun en çok güvenilen hakemi" olmayı başardı.

Aydınus, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanan final maçını yönetti.

Çakır, en çok görev alan 5. hakem

Aydınus'u, 22'şer maça çıkan Ali Palabıyık, Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler izledi.

UEFA'nın en çok güvendiği isimler arasında bulunan Cüneyt Çakır ise Süper Lig'de 21 maçta kaldı. Ligin en fazla görev alan 5. hakemi olan Çakır'ın ardından 20 maça atanan Halis Özkahya ve Alper Ulusoy sıralandı.

Yaşar Kemal Uğurlu 19, Bülent Yıldırım, Özgür Yankaya ve Hüseyin Göçek de 18'er maçta düdük çalarak, en fazla görev verilen hakemler arasına girdi.

Hakemler Serkan Çınar (17), Ümit Öztürk (16), Barış Şimşek (15) ve Arda Kardeşler (11) de 10 maç barajını geçmeyi başardı.

En az tercih edilen hakemler

Sezonun en az tercih edilen hakemleri ise birer kezle Kutluhan Bilgiç, Abdulkadir Bitigen, Bülent Birincioğlu oldu.