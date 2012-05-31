İSTANBUL

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, ''İşçen ile sizin kulüpten birinin konuşması var. Orada bilet konusunun halledildiği belirtiliyor. Daha sonraki görüşmeler de biletle mi ilgili?'' sorusuna tutuksuz sanık Mecnun Odyakmaz, ''Biletleri uçakla gönderdik Bülent beye. Başka bir konuşmamız olduğunu hatırlamıyorum'' cevabını verdi.

Mahkeme Başkanı Ekinci, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü kastederek, ''Aziz Yıldırım, bedava dua ettiriyormuş'' dedi. Sanık Tamer Yelkovan da ''Metris'teki hoca bedava dua ediyor'' ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un avukatının, ''Emenike transferiyle ilgili bilginiz var mı?'' sorusuna tutuksuz sanık Şekip Mosturoğlu, ''Süreçle ilgili bilgim var'' cevabını verdi.

Mahkeme Başkanı Ekinci, sorgulara ara vererek duruşmayı yarına erteledi.

Başkan Ekinci, yarınki duruşmada tutuklu sanıkların çapraz sorgusunun yapılacağını ve taleplerin alınacağını belirterek, ''Savcı bey de mütalaasını verirse onu da alacağız'' dedi.

Bunun üzerine duruşma savcısı Ufuk Ermertcan'nın da kafasını sallayarak, onayladığı görüldü.