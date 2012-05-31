Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118156
ALTIN
162.622
DOLAR
3.8387
STERLİN
5.3280
EURO
4.7215
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Metris'teki hoca bedava dua ediyor

''Futbolda şike'' davasına Mahkeme Başkanı'nın, ''bedava dua'' ifadeleri damga vurdu. Savcı, yarın mütalaasını açıklayacak.

Metris'teki hoca bedava dua ediyor

''Futbolda şike'' davasına Mahkeme Başkanı'nın, ''bedava dua'' ifadeleri damga vurdu. Savcı, yarın mütalaasını açıklayacak.

31 Mayıs 2012 Perşembe 16:00
10578 Okunma
Metris'teki hoca bedava dua ediyor

İSTANBUL 

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, ''İşçen ile sizin kulüpten birinin konuşması var. Orada bilet konusunun halledildiği belirtiliyor. Daha sonraki görüşmeler de biletle mi ilgili?'' sorusuna tutuksuz sanık Mecnun Odyakmaz, ''Biletleri uçakla gönderdik Bülent beye. Başka bir konuşmamız olduğunu hatırlamıyorum'' cevabını verdi.
Mahkeme Başkanı Ekinci, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü kastederek, ''Aziz Yıldırım, bedava dua ettiriyormuş'' dedi. Sanık Tamer Yelkovan da ''Metris'teki hoca bedava dua ediyor'' ifadesini kullandı. 
Trabzonspor'un avukatının, ''Emenike transferiyle ilgili bilginiz var mı?'' sorusuna  tutuksuz sanık Şekip Mosturoğlu, ''Süreçle ilgili bilgim var'' cevabını verdi. 
Mahkeme Başkanı Ekinci, sorgulara ara vererek duruşmayı yarına erteledi. 
Başkan Ekinci, yarınki duruşmada tutuklu sanıkların çapraz sorgusunun yapılacağını ve taleplerin alınacağını belirterek, ''Savcı bey de mütalaasını verirse onu da alacağız'' dedi. 
Bunun üzerine duruşma savcısı Ufuk Ermertcan'nın da kafasını sallayarak, onayladığı görüldü.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 08:03
Anahtar Kelimeler:
MetrisHocaBedava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ