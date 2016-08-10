Mete Kalkavan yeni kuralları değerlendirdi

İSTANBUL - FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) yaptığı 56 değişiklikle ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Geçen sezon en fazla derbi yöneten hakem olan ve 13 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında da düdük çalacak FIFA kokartlı hakem, yeni kurallardan en dikkat çeken ayrıntının bariz gol şansı uygulaması olduğunu vurguladı.

Yeni sezonun Türk futbol ve hakem ailesine hayırlı olmasını dileyen 37 yaşındaki hakem, şöyle konuştu:

"Yoruma bağlı kararlar olacak. Değişikliklerde en çok başımıza gelmesi muhtemel konu, bariz gol şansı uygulaması olacaktır. Eğer oyuncunun topla oynama niyeti ya da buna yakın şüphemiz varsa önceden kırmızı kart olan karar, artık sadece faul ve sarı kart olarak cezalandırılacak. Özellikle tutma, çekme, itme ve çelme gibi topla oynama ihtimali fazla yoksa bu tip pozisyonlarda kırmızı kart uygulanacak. Yorumumuza bağlı."

Yeni kurallara geçişte hakemlerin kısa bir adaptasyon sorunu yaşayabileceğini aktaran Kalkavan, "Bu kurallar EURO 2016'da da uygulandı ama fazla kimsenin dikkatini çekmedi. Bence kısa bir adaptasyon sürecine bile gerek olmayabilir. Yeni kurallara, yeni yorumlara rahat bir geçiş yapabiliriz." şeklinde konuştu.

"İlave yardımcı hakemliğin kaldırılması avantaj getirebilir"

Süper Lig'de bu sezon yer almayacak ilave yardımcı hakemlikle ilgili Kalkavan, yeni sistemin kendilerine avantaj getirebileceğini savundu.

UEFA'nın bu sistemi hala uygulamaya devam ettiğini anlatan tecrübeli hakem, "Bu sistem üst düzey UEFA organizasyonlarında da devam ediyor. Türkiye'de bunun avantajları göz önünde bulundurarak 3 sezon ilave hakem kuralı uygulandı. Teoriyle pratik arasında farklar oluşuyor. Avantajları fazla oluşmayınca ya da dezavantajları beklenenden fazla çıkınca federasyon bu uygulamadan vazgeçti. Hakem olarak kullanacağımız değişiklikler olabilir. Esnemeleri fazla yapmamız gerekebilir. Daha önce ilave yardımcı hakem olunca ceza sahasının sağ tarafına daha az hareketleniyorduk. Şimdi bu bölgeye daha fazla harekette bulunacağız. Bu sistem tekrar bize avantaj getirebilir."