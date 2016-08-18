Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2016 Rio Olimpiyatları'ndaki performanslarıyla beğeni toplayan genç okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün, Türkiye'de bu spora olan ilgiyi artırdığını söyledi.

Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mete ile Yasemin, okçuluğa ilgiyi 3'e katladı. Her iki sporcumuzun olimpiyatlarda elde ettiği başarı, Türk okçuluğunu hem nitelik hem de nicelik olarak çok yukarı çekecektir." dedi.

Rio'da 2. turda elenen Mete ile Yasemin'in performanslarını çok başarılı bulduğunu belirten Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Her ne kadar elenmiş olsak da Türk okçuluğu, Türk sporu kazandı. Mete ile Yasemin'in bize yaşattığı bu heyecan, okçuluğun ne kadar sürükleyici bir spor olduğunu tüm ülkeye göstermiş oldu. Ülkemizdeki olimpiyat kültürünün yayılması açısından da önemli bir başarıydı. Bu kadar küçük yaşta bir sporcunun kısa sürede nerelere gelebileceği konusunda insanlara bir fikir verdi. Bu başarı, 16 yaşındaki bir çocuğun o yaşta nereye gelebileceğinin bir kanıtıydı."

Topaloğlu, Türkiye'de başarının çok çabuk istenen bir olgu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir sene sonra hemen şampiyon olalım istiyoruz. 16 yaşında bir çocuk dünya devlerinin karşısında ülkemizi temsil etti, bir tur geçti, 2. turu geçebilseydi belki finale kadar gidebilecekti. Türk okçuluğu iki çok iyi sporcu kazandı. Daha önlerinde en az üç olimpiyat var. Ülkemize mutlaka günün birinde bir olimpiyat madalyası getireceklerdir. Mete ile Yasemin'in başarısından sonra yurt genelinden birçok talep almaya başladık. Bayburt'tan arayıp 'çocuğumu okçuluğa başlatmak istiyorum, nereye götürebilirim' diye soruyorlar. Biz de gerekli yerlere yönlendiriyoruz."

"Federasyon olarak eğitim konusunda atağa geçmemiz gerekiyor"

Yoğun ilgiye karşısında acilen tedbir almaları gerektiğini dile getiren Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çığ gibi büyüyen bir sporcu potansiyelimiz vardı, bu şimdi 3'e katlandı. Çocuğu okçuluğa başlatmak yeterli olmuyor, bir de onu eğitecek antrenörü yetiştirmek gerekiyor. Sonbaharda antrenör kurslarımız başlıyor. Halen hazır bulunanların kademelerini yükseltip, yenilerini de yardımcı antrenör kadrosu için yetiştireceğiz. Antrenör olmazsa çocuğu hiçbir yere kanalize edemezsiniz, kendi kendine gidip gelir. Federasyon olarak eğitim konusunda atağa geçmemiz gerekiyor."

"Kampta tıkır tıkır işleyen bir sistem var"

Federasyon başkanı Topaloğlu, Mete ile Yasemin'in 2. turda elenmelerine rağmen hiç eleştiri almayıp, aksine sosyal medyada çok güzel mesajlarla desteklenmelerini, öncelikle yaşlarının küçüklüğüne bağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci neden, ikisinin de çok iyi yarışması ve yarışmayı hiç bırakmaması. Son ana kadar heyecan devam etti. Yayın sırasında spikerin okçuluğun kurallarını çok iyi bilmesi, müsabakayı çok iyi anlatması ve çocukları lanse edişi çok güzeldi. Çocukların önemli özelliklerini ekrana yansıttı. Mete de Yasemin de çok temiz çocuklar. Bizim elimizde yetiştiler, ailelerinden çok bizi gördüler. Anne babalar çocuklarını, 3 ayda bir kampı ziyaret ederek gördüler. Bundan ne aileler şikayet etti, ne de çocuklar. Ailelere teşekkür borçluyuz, 3 yıl boyunca çok fedakarlık yaptılar. Bunlar, 3 yıldır kampta telefonlarını, paralarını antrenörüne teslim eden çocuklar. Kampta tıkır tıkır işleyen bir sistem var. Çocuğun tüm günü saat saat programlanmış. 10 gün değil, 20 gün değil, 3 yıl."

"100. Yıl, sürekli yaşayan bir tesis olacak"

Mete ve Yasemin gibi yetenekli çocukları, aynı sistemle tarayıp eğitmeye devam edeceklerini kaydeden Abdullah Topaloğlu, Antalya'daki 100. yıl Okçuluk Tesisleri'ni de dünya standartlarında bir okçuluk merkezi yapacaklarını bildirdi.