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Metalist Kharkiv Avrupa kupalarında yok

UEFA Tahkim Kurulu, geçen yılın Ukrayna ligi ikincisi Metalist Kharkiv'in, 2013-2014 sezonunda Avrupa kupalarından men edildiğini duyurdu.

Metalist Kharkiv Avrupa kupalarında yok

UEFA Tahkim Kurulu, geçen yılın Ukrayna ligi ikincisi Metalist Kharkiv'in, 2013-2014 sezonunda Avrupa kupalarından men edildiğini duyurdu.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 16:51
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Metalist Kharkiv Avrupa kupalarında yok
ANKARA 

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,  UEFA Tahkim Kurulu, disiplin soruşturması açılanUEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımını eleyerek, play-off turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla eşleşen Metalist Kharkiv'in, 2013-2014 sezonu Avrupa kupalarından diskalifiye etti.

Metalist Kharkiv, UEFA Tahkim Kurulunun kararını, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürebilecek.

UEFA İcra Kurulundaki 5 üyeden oluşan Acil Durum Heyeti, Metalist Kharkiv'in diskalifiye edilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'yle ilgili karar için bugün toplanacak.

Metalist hakkında, Karpaty Lviv ile 19 Nisan 2008 yılında oynanan maçta şike yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatan UEFA'nın, "bir yıl men cezası alan kulüp yerine hangi takımın mücadele edeceği"yle ilgili kararı, merak konusu.

 Ukrayna Futbol Federasyonu, Metalist Kharkiv-Karpaty Lviv maçında şike yapıldığı gerekçesiyle Metalist'ten 7 futbolcu ve 1 yönetici, Karpaty'den ise 3 futbolcuya ceza vermişti. 

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 16:52
Anahtar Kelimeler:
UEFATahkim
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