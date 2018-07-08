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Mesut Özil'e "açıklama yap" baskısı

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, "Mesut'un tatilden döndükten sonra kendi çıkarı için de kamuoyu önünde açıklama yapması gerektiği benim için açıktır." dedi.

Mesut Özil'e "açıklama yap" baskısı

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, "Mesut'un tatilden döndükten sonra kendi çıkarı için de kamuoyu önünde açıklama yapması gerektiği benim için açıktır." dedi.

08 Temmuz 2018 Pazar 16:05
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Mesut Özil'e "açıklama yap" baskısı

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, Türk asıllı milli oyuncu Mesut Özil'den kamuoyu önünde açıklama yapmasını istedi.

Grindel, Kicker dergisine yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in şimdiye kadar açıklama yapmayarak sorulara cevap verilmesini bekleyen birçok taraftarı hayal kırıklığına uğrattığını ileri sürdü.

"Bundan dolayı Mesut'un tatilden döndükten sonra kendi çıkarı için de kamuoyu önünde açıklama yapması gerektiği benim için açıktır." diyen Grindel, Mesut'un hata yaptığını iddia ederek, Türk asıllı oyuncuya bir şans vermenin adil olduğunu savundu.

Grindel, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Takımı'nda geleceği olup olmadığına ilişkin soruya, "Her şeyden önce milli takım teknik direktörünün analizi önemli. Gerçekten Özil'in açıklamasının taraftarların ve federasyonun sorularını cevaplandıracak şekilde net olmasını ümit ediyorum." yanıtını verdi.

İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan eleştiriler yapılmıştı. DFB ise olayı yönetememekten dolayı tepki görmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Futbol FederasyonuMesut Özil
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