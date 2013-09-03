Mesut Özdil Arsenal'de

LONDRA



Arsenal Kulübü'nden transfer döneminin kapanmasına yarım saat kala yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Türk asıllı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Mesut Özdil'i 42,4 milyon sterline renklerine bağlayan Arsenal, aynı zamanda kulübe ait transfer rekorunu da kırdı. Londra ekibi, tarihinin en pahalı transferini 2009 yılında 15 milyon sterline Rusya'nın Zenit St Petersburg takımından Andrey Arshavin'i alarak yapmıştı.



Sosyal medya aracılığıyla taraftarlara seslenen Özdil, "Sevgili Real Madrid taraftarları, sizinle birlikte geçirdiğim 3 harika yıl için çok teşekkürler. Buradaki zaman benim için çok güzeldi. Ama bazen herşey çok farklı gelişebiliyor, benim de bir kaç gün önceye kadar beklemediğim gibi. Real Madrid'den ayrılırken size ve takım arkadaşlarıma başarılar diliyor, herşey için teşekkür ediyorum. Şimdi yeni takımım için sabırsızlanıyorum: Topçular!" ifadelerini kullandı.



Arsenal Menajeri Arsene Wenger ise transferle ilgili, "Mesut Özdil'i kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Özdil, hem kulüp hem de uluslararası seviyede kalitesini kanıtlamış harika bir oyuncu. Onu bir süredir izliyoruz ve hayranlık duyuyoruz. Özdil, bir Arsenal futbolcusunda aradığım her şeye sahip. Mesut, yetenekli kadromuza kattığımız harika bir futbolcu" değerlendirmesinde bulundu.



Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğan Mesut Özdil, 2006-08 yılları arasında Schalke, 2008-2010 yılları arasında Werder Bremen ve 2010 yılından bu yana da Real Madrid formasını giydi.



Özdil, Madrid ekibiyle 2011-2012 sezonunda ligde şampiyonluğa ulaşırken, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı da kaldırmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu, 47 kez giydiği Almanya Milli Takımı formasıyla 14 kez fileleri havalandırdı.



Yeterli kaynağı olduğu halde transfer yapmadığı gerekçesiyle taraftarlarının tepkisini çeken Arsenal, Mesut Özdil'in yanı sıra forvet Yaya Sanogo, orta sahada oynayan Mathieu Flamini ve kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı.



Robinho'nun rekorunu kırdı



Real Madrid'den bu zamana kadar ayrılan en pahalı futbolcu 43 milyon avro ile Mancester City'e giden Robinho olurken, Mesut'un 45 milyon avro ile bu rekoru kırarak İspanyol kulübünün kasasına en fazla para bırakan futbolcu olarak ilk sıraya yükseldiği belirtildi.



Mesut'un Arsenal'den sezon başına 7 ile 8 milyon avro arasında net bir maaş alacağı da ileri sürüldü.



Mesut'un Real Madrid'den ayrılmasına sebep olarak, Isco ve Bale transferleri, maaşını artırmak için kulüp yönetimi ile yapılan müzakerelerin olumsuz sonuçlanması ve teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından daha az süre oynatılması gösteriliyor.



AA