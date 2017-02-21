"Tite" lakaplı Adenor Leonardo Bacchi, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, henüz Arjantin Milli Takımı formasıyla kupa kazanamasa da Barcelona Kulübünde sayısız şampiyonluk yaşayan ve Altın Top Ödülü'nü 5 kez alan Messi'ye hayranlığını dile getirdi.

29 yaşındaki Messi'nin müthiş bir futbolcu olduğunu belirten Tite, "Pozisyon yaratmak konusunda sıra dışı bir yeteneğe sahip. Başka oyuncuların fark edemediği şeyleri görebiliyor. Doğruyu söylemek gerekirse Brezilya'da doğmasını isterdim. Messi keşke Brezilyalı olsaydı." ifadelerini kullandı.