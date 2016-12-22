Arjantin ve İspanya basınında yer alan haberlere göre, Messi ve Roccuzzo, Barcelona'nın gelecek yaz sezon başı kampı sırasında dünya evine girecek.
Haberlerde, evlilik töreninin Arjantin'in Rosario kentinde yapılmasının planlandığı ve yüzlerce davetlinin katılacağı büyük bir kutlama yapılacağı ifade edildi.
Lionel Messi, arkadaşının kuzeni Roccuzzo ile henüz küçük yaşlarda tanışmıştı. Uzun yıllardır sürdürdükleri arkadaşlığın ardından birbirinden kopamayan ikili arasındaki ilişki, Barcelona kentine taşınmalarının ardından da devam etmişti.
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