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Messi adının telif hakkını aldı

Barcelonalı yıldız futbolcu Messi, yaklaşık 7 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından adının telif hakkına sahip oldu.

Messi adının telif hakkını aldı

Barcelonalı yıldız futbolcu Messi, yaklaşık 7 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından adının telif hakkına sahip oldu.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:40
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Messi adının telif hakkını aldı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, adının telif hakkını aldı.

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (EGC), uzun yıllardır devam eden hukuk sürecinin ardından Arjantinli futbolcunun "Messi" markasının telif hakkını kullanabileceğine hükmetti.

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alan 30 yaşındaki Messi'nin adının telif hakkını alabilmek amacıyla verdiği mücadele, 2011 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) yaptığı başvuru ile başladı. İspanyol bisiklet üreticisi Massi ise yıldız futbolcunun soyadıyla markaları arasındaki ses benzerliğinin kafa karışıklığına yol açabileceği iddiasıyla başvuruya itiraz etti.

EUIPO'nun İspanyol firmayı haklı bularak telif hakkını vermemesinin ardından yeniden harekete geçen Lionel Messi, karara itiraz etmek amacıyla üst mahkeme konumundaki EGC'ye başvurdu.

Yaklaşık 7 yıldır devam eden hukuksal sürecin ardından EGC, Messi'nin dünya çapında bilinen bir şahsiyet olması gerekçesiyle önceki kararı bozduğunu duyurdu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İspanya 1. Futbol LigiMessi
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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ