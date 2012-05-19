Meşale İngiltere'de

LONDRA

Olimpiyatların açılışının yapılacağı 27 Temmuz tarihine kadar 70 gün boyunca İngiltere'nin farklı şehirlerine götürülecek meşaleyi toplam 8 bin kişi taşıyacak.

Ülkenin güneybatısındaki Land's End'den yola çıkan meşale, 14 gün sonra Liverpool, 26 gün sonra Edinburgh, 36 gün sonra Manchester, 43 gün sonra Birmingham ve 70. günde de başkent Londra'nın doğusunda yer alan Stratford'daki Olimpiyat Stadı'nda olacak.

Her gün 12 saat ve toplam 12 bin 800 (8 bin mil) kilometre taşınacak meşalenin rotası, ülke nüfusunun yüzde 95'inin meşaleyi görebileceği şekilde oluşturuldu.

2012 Londra Olimpiyatları, 27 Temmuz'da 80 bin kişilik Olimpiyat Stadı'ndaki açılış töreniyle başlayacak ve 12 Ağustos'ta sona erecek.

Meşalenin tasarımında sembolik anlamlar yüklü

2012 Londra Olimpiyatları için tasarlanan meşale, birçok sembolik anlamı da üzerinde taşıyor.

İngiliz tasarımcılar Edward Barber ve Jay Osbergy imzalı meşalenin üzerinde, 8 bin delik ve olimpiyatların logosu bulunuyor. Meşale, bu yıl İngiltere'de ''yılın tasarımı'' ödülünü kazandı.

Kolay taşınması için alüminyumdan yapılan altın renkli meşale, üç kenardan oluşuyor. Üstten bakınca üçgen görünümlü meşalenin, ülkenin şimdiye kadar evsahipliği yaptığı 3 olimpiyat oyununu (1908, 1948, 2012) simgeliyor.

Olimpiyatlar için 15 milyar sterlinlik bütçe ayıran İngiltere, Londra'nın doğusundaki 2 kilometrekarelik alanı oyunlar için hazırladı.

Londra'nın önemli merkezleri de oyunlarda kullanılacak. Yenilenen Wembley Stadı futbol finallerine, Wimbledon kortları tenis maçlarına, Hyde Park da maraton ve triatlon mücadelelerine evsahipliği yapacak.