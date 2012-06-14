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Merve Aydın'dan Türkiye rekoru

Milli atlet Merve Aydın, 2.00.23'lük derecesiyle 800 metrede kendisine ait Türkiye rekorunu kırdı.

Merve Aydın'dan Türkiye rekoru

Milli atlet Merve Aydın, 2.00.23'lük derecesiyle 800 metrede kendisine ait Türkiye rekorunu kırdı.

14 Haziran 2012 Perşembe 08:29
889 Okunma
Merve Aydın'dan Türkiye rekoru

ANKARA

Belarus'ta düzenlenen Olympic Prize yarışmasında piste çıkan genç atlet, başarılarına bir yenisini ekledi. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek atletlerden olan Merve Aydın, 800 metrede, 2.00.23'lük derecesiyle, hem yarışı ilk sırada tamamladı hem de kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. 
Aynı yarışmada piste çıkan Ali Ekber Kayaş da 400 metrede 46.46'lık derecesiyle birinci olmayı başardı.
Ayrıca Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Challenge yarışmasında disk atmada Ercüment Olgundeniz, 62.33'lük derecesiyle 3. olarak kürsüye çıktı. Gülle atmada ise Hüseyin Atıcı, 19.51 ile 4. sırayı aldı.

AA

Son Güncelleme: 14.06.2012 00:30
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sıla yıldırım 2014-03-24 09:38:34

merve aydını çooook seviyoum çok başarılı bir atlet gurur verici survivora iyiki katılmışş gurur duyuyorum kim lsa bitirenez yarışı onu seviyorum....

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