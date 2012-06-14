Merve Aydın'dan Türkiye rekoru

ANKARA

Belarus'ta düzenlenen Olympic Prize yarışmasında piste çıkan genç atlet, başarılarına bir yenisini ekledi. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek atletlerden olan Merve Aydın, 800 metrede, 2.00.23'lük derecesiyle, hem yarışı ilk sırada tamamladı hem de kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

Aynı yarışmada piste çıkan Ali Ekber Kayaş da 400 metrede 46.46'lık derecesiyle birinci olmayı başardı.

Ayrıca Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Challenge yarışmasında disk atmada Ercüment Olgundeniz, 62.33'lük derecesiyle 3. olarak kürsüye çıktı. Gülle atmada ise Hüseyin Atıcı, 19.51 ile 4. sırayı aldı.