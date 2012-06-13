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Mert 3 yıl daha Fener'de

Fenerbahçe Kulübü, kaleci Mert Günok'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Mert 3 yıl daha Fener'de

Fenerbahçe Kulübü, kaleci Mert Günok'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

13 Haziran 2012 Çarşamba 08:54
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Mert 3 yıl daha Fener'de

İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Mert Günok'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Genç ve başarılı kalecimiz Mert Günok'un kulübümüzle olan sözleşmesi 2014-2015 sezonu sonuna kadar, 3 yıl süreyle uzatıldı. Mert'e Fenerbahçe forması altında nice başarılar diliyoruz'' denildi.
Ayrıca, Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret AŞ'den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada ise Mert Günok'un sözleşme kapsamında 2012-2013 sezonu için 1 milyon 250 bin lira, 2013-2014 sezonu için 1 milyon 350 bin lira ve 2014-2015 sezonu için de 1 milyon 450 bin lira garanti ücret alacağı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 00:55
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