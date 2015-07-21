Mersin İdmanyurdu Hollanda'da tam kadro

MERSİN - Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli takımlarda oynayan yabancı futbolcularından yoksun bir kadroyla Bolu'daki ilk etap kampını tamamlayan kırmızı-lacivertlilerde, Welliton, Pedriel, Nakoulma ve Khalili ikinci etap Hollanda kampına katılarak, çalışmalara başladı.



Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde dün yenileme çalışması yapan Mersin ekibi, bu sabah pas ağırlıklı idman gerçekleştirdi.



Bakkal, açıklamasında, çalışmalardan memnun olduğunu kaydederek, "İlk etap Bolu kampına zorunlu eksiklerle başlamıştık. Şimdi tam kadro ve mükemmel tesislerde çalışmalarımız sürüyor. Hollanda'da ve Ankara’da yapacağımız hazırlık maçlarıyla lige hazır hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

