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Merkel'den Mesut Özil açıklaması

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, "Bildiğiniz gibi Başbakan, Mesut Özil'i çok takdir ediyor. Mesut Özil şimdi saygı duyulması gereken bir karar almıştır." dedi.

Merkel'den Mesut Özil açıklaması

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, "Bildiğiniz gibi Başbakan, Mesut Özil'i çok takdir ediyor. Mesut Özil şimdi saygı duyulması gereken bir karar almıştır." dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:57
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Merkel'den Mesut Özil açıklaması

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Alman Milli Takımı'ndan ayrılma kararı alan Türk asıllı futbolcu Mesut Ozil'in Başbakan Angela Merkel'in takdir ettiği bir oyuncu olduğunu, kararını saygıyla karşıladığını söyledi.

Demmer, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Merkel'in Özil'i iyi bir oyuncu olarak takdir ettiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi Başbakan, Mesut Özil'i çok takdir ediyor. Mesut Özil, milli takıma büyük faydalar sağlamış harika bir oyuncu. Mesut Özil şimdi saygı duyulması gereken bir karar almıştır." dedi.

Almanya'nın dünyaya açık bir ülke olduğunu kaydeden Demmer, "Sporun Almanya'da uyuma büyük bir katkı sağladığını hepiniz biliyorsunuz." diye konuştu.

Demmer ayrıca Almanya 'da kuşaklardan bu yana 3 milyondan fazla Türk asıllı insanın yaşadığını belirterek, ''Bu insanların büyük bölümü topluma iyi şekilde uyum sağlamıştır. Birçok açıdan insani, siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan ülkemizi zenginleştiriyorlar." şeklinde konuştu.

Alman hükümetinin uyuma büyük önem verdiğini ifade eden Demmer, halkın tüm kesimlerinin buna katkı sağlaması gerektiğini, Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) da çeşitli aktiviteler ve kampanyalarla uyum konusunda çaba harcadığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ulrike DemmerAlman Milli TakımıBaşbakan Angela Merkel
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