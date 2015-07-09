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Melo'nun takı davasında karar çıktı

Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'ya ait olduğu iddia edilen pırlantalı altın takıları ülkeye gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın soktuğu öne sürülen sanığın mahkeme tarafından beraatine karar verildi

Melo'nun takı davasında karar çıktı

Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'ya ait olduğu iddia edilen pırlantalı altın takıları ülkeye gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın soktuğu öne sürülen sanığın mahkeme tarafından beraatine karar verildi

09 Temmuz 2015 Perşembe 12:32
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Melo'nun takı davasında karar çıktı

İSTANBUL - Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ivo Jorge Soares Monteiro Alves'in avukatı Cumhur Tütüncubaşı katıldı.

Tütüncübaşı, müvekkilinin suç kastı olmadığını, futbolcu Melo'yu ziyaret ve ona ait eşyayı teslim etmek için ülkeye geldiğini ifade ederek, müvekkilinin beraatini ve eşyaların iadesini talep etti.

Hakim Haşim Özaydın, müsnet suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık  Alves'in beraatine karar vererek, Felipe Melo de Carvalho'ya ait olduğu anlaşılan 1 adet bilezik, 2 alyans ve 2 yüzüğün sahibine iadesine hükmetti.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 11:50
Anahtar Kelimeler:
önce VatanMelo
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