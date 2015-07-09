Melo'nun takı davasında karar çıktı

İSTANBUL - Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ivo Jorge Soares Monteiro Alves'in avukatı Cumhur Tütüncubaşı katıldı.

Tütüncübaşı, müvekkilinin suç kastı olmadığını, futbolcu Melo'yu ziyaret ve ona ait eşyayı teslim etmek için ülkeye geldiğini ifade ederek, müvekkilinin beraatini ve eşyaların iadesini talep etti.

Hakim Haşim Özaydın, müsnet suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Alves'in beraatine karar vererek, Felipe Melo de Carvalho'ya ait olduğu anlaşılan 1 adet bilezik, 2 alyans ve 2 yüzüğün sahibine iadesine hükmetti.