Melo hazırlık kampına katılacak

İSTANBUL - Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılı takımın Avusturya'da yapacağı ikinci hazırlık kampına katılacağını açıkladı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun 20 Temmuz Pazartesi gününe kadar süre verdiği Melo, sosyal medya üzerinden Türkçe paylaştığı mesajda, "Tatilin son gününün keyfini çıkarıyorum. Yarın sezon öncesi kampı için yola çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada deneyimli orta saha oyuncusuyla ilgili, "Melo benim oyuncum. 20 Temmuz'a kadar süre verdim. Geçen sezon fedakarlık yaptı. Ameliyattan sonra hemen kalktı ve bu takımın başarısı için mücadele verdi. Bir anda 'Gelmesin, istemiyorum' diyemem. Gönül rızasıyla gelip oynaması benim için iyi ama gönülsüz gelecekse hiç gelmesin. Ben kimseyi zorlamıyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.