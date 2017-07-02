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Melike Malkoç Kenya'dan madalya ile dönmek istiyor

Uluslararası atletizm yarışmalarında birçok başarısı bulunan 17 yaşındaki milli sporcu Melike Malkoç, 12-16 Temmuz'da Kenya'da düzenlenecek Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Melike Malkoç Kenya'dan madalya ile dönmek istiyor

Uluslararası atletizm yarışmalarında birçok başarısı bulunan 17 yaşındaki milli sporcu Melike Malkoç, 12-16 Temmuz'da Kenya'da düzenlenecek Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

02 Temmuz 2017 Pazar 14:16
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Melike Malkoç Kenya'dan madalya ile dönmek istiyor

NAİROBİ

Atletizmde Avrupa ikinciliği ve Balkan şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki Melike Malkoç, Kenya'nın başkenti Nairobi'nin ev sahipliği yapacağı, 10. ve son kez düzenlenecek Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) yıldızlar kategorisinde bölgesel şampiyonalara odaklanma kararı nedeniyle son kez Kenya'da gerçekleştirileceği şampiyonayla ilgili AA muhabirine konuşan Melike, "Bu, IAAF'nin düzenlediği son Yıldızlar Şampiyonası. Önemli derecelere sahip sporcularla yarışmak benim için çok güzel bir duygu olacak. Kendime çok güveniyorum. Kenya'daki yarışlardan madalya ile dönmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Spora 7 sene önce başladığını söyleyen Melike, "İlk iki senem krosla başladı. Son beş senede ise kendi sprint antrenörümle yoğun idmanlar yaparak dereceler almaya başladım ve milli takıma girdim. Kenya'daki yarışlar benim için büyük bir tecrübe olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Nairobi'deki yarışlarda 100 ve 200 metrede koşacağını belirten milli atlet, "Büyük bir şansım olduğunu düşünüyorum. Benim onlardan, onların da benden bir farkı yok. Bir şeyi çok istersem onu elde edebileceğime inanıyorum. Formum da iyi olursa çok güzel dereceler alacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Yurt dışında atletlerin genelde çocukluktan başlayan bir spor serüvenleri olduğunu aktaran Melike Malkoç, "Bizim ülkemizde bu tarz sporlara lisede başlıyorlar. Sonra bir yerlere gelebilmek için büyük uğraş veriyorlar. Spor ömürleri uzun olmuyor." yorumunu yaptı.

Kendisinden yaşça büyük ve tecrübeli rakiplerle mücadele ettiğini belirten milli sporcu, "Şu anda da iyi bir yerdeyim ama 2020 ve 2024'te olimpiyatlara katılarak daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Kendime ve beni çalıştıran antrenörlerime, bana destek olan aileme çok güveniyorum." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Melike MalkoçKenyaMadalyaAtletizmönce Vatan
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