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Mehmet Yeşil Yeşil Kırkpınar'a veda etti

Edirne'de gerçekleştirilen 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde, başpehlivanlık müsabakalarında güreşen 54 pehlivandan 27'si ikinci tura çıktı.

Mehmet Yeşil Yeşil Kırkpınar'a veda etti

Edirne'de gerçekleştirilen 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde, başpehlivanlık müsabakalarında güreşen 54 pehlivandan 27'si ikinci tura çıktı.

25 Temmuz 2015 Cumartesi 14:57
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Mehmet Yeşil Yeşil Kırkpınar'a veda etti

EDİRNE

Seyircinin en çok merak ettiği güreş, 2009 ve 2010 yılları başpehlivanı  Antalyalı Mehmet Yeşil Yeşil ile geçen yılın başpehlivanı Fatih Atlı'nın mücadelesi oldu.

2011 yılında finalde Fatih Atlı'ya yenilen ve "kemeri yanan" Mehmet Yeşil Yeşil, rakibinden rövanşı alamadı.

Final niteliğindeki güreşte uzun süre birbirlerini tartan iki başpehlivan, normal sürede yenişemedi. Geçen yıl altın kemeri kazanan Fatih Atlı, puanlama bölümünde rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i açık düşürerek ikinci tura yükselmeyi başardı.

Güreş tekrar edildi

İbrahim Çoraman ile Arif Akın arasındaki mücadelede ilginç anlar yaşandı.

İlk önce İbrahim Çoraman'ın, puanlama bölümünde rakibini yendiği ilan edildi. Güreşin kayıtlarını yeniden izleyen hakem heyeti, pehlivanların soyunma odasına gitmesinden 15 dakika sonra yenişme olmadığına hükmetti. Bunun üzerine iki pehlivan da yeniden güreşmek üzere er meydanına geldi. Mücadeleden İbrahim Çoraman galip ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2015 15:13
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önce VatanKırkpınarMehmet Yeşil Yeşil Kırkpınara Veda Etti
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