Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98988
ALTIN
144.905
DOLAR
3.5185
STERLIN
4.5400
EURO
3.9553
Zorlu ramazan mesaisi
Zorlu ramazan mesaisi
Galatasaray'ın vazgeçilmezi
Galatasaray'ın vazgeçilmezi
Yıldırım'dan May'e taziye mesajı
Yıldırım'dan May'e taziye mesajı
FETÖ'nün yöntemi deşifre edildi
FETÖ'nün yöntemi deşifre edildi
Türkiye’ye gelip darbeyi yönetecekti
Türkiye’ye gelip darbeyi yönetecekti

Mehmet Ekici Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici'yle anlaşma sağladı.

Mehmet Ekici Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici'yle anlaşma sağladı.

05 Haziran 2017 Pazartesi 12:41
13 Okunma
Mehmet Ekici Fenerbahçe'de

FenerbahçeTrabzonspor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici'yle anlaşma sağladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ekici'yle 17 Haziran'da açılacak 1. transfer ve tescil döneminde resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtilerek, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mehmet Ekici ile yaptığı görüşmeler sonucu, takımımıza transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

Trabzonspor Kulübü tarafından ocak ayında kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekiple 2,5 sezonda 83 maçta 18 gol kaydetti.

Mehmet, kariyerinde 12 defa da A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTrabzonsporMehmet EkiciFb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş zirveyi yine kaptırmadı
Beşiktaş zirveyi yine kaptırmadı
Galatasaray'ın vazgeçilmezi
Galatasaray'ın vazgeçilmezi
Özat'ın kilo problemine babası el attı
Özat'ın kilo problemine babası el attı
MHK en çok Aydınus'a güvendi
MHK en çok Aydınus'a güvendi
Göztepe'nin Süper Lig hasreti sona erdi
Göztepe'nin Süper Lig hasreti sona erdi
Warriors sahasında kayıpsız
Warriors sahasında kayıpsız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ