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Mehmet Akgün Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu Gençlerbirliği futbolcusu Mehmet Akgün ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Akgün Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu Gençlerbirliği futbolcusu Mehmet Akgün ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

01 Haziran 2012 Cuma 16:13
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Mehmet Akgün Beşiktaş'ta
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mehmet Akgün'ün transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, ''Şirketimiz, futbolcu Mehmet Akgün ile 2 sezonluk sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli olarak oyuncuya; 2012-2013 ve 2013-2014 sezonları için sezon başına 200 bin avro garanti ücret ve 3 bin avro maç başı ücreti ödenecektir'' denildi.

Sağlık kontrolünden de geçti
Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Akgün, Fulya Acıbadem Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'nde Kulüp Doktoru Devrim Urgun gözetiminde sağlık kontrolünden de geçti.
Kontrollerin ardından Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesine açıklama yapan Devrim Urgun, Akgün'ün herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını belirtti.
Öte yandan Mehmet Akgün'ün, sağlık taramasının ardından aynı hastanede tedavi altında bulunan Beşiktaşlı futbolcu İsmail Köybaşı'na geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 08:14
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akgün Beşiktaşta
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