Mehmet Akgün Beşiktaş'ta

Sağlık kontrolünden de geçti
Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Akgün, Fulya Acıbadem Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'nde Kulüp Doktoru Devrim Urgun gözetiminde sağlık kontrolünden de geçti.
Kontrollerin ardından Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesine açıklama yapan Devrim Urgun, Akgün'ün herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını belirtti.
Öte yandan Mehmet Akgün'ün, sağlık taramasının ardından aynı hastanede tedavi altında bulunan Beşiktaşlı futbolcu İsmail Köybaşı'na geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.
AA