Mehmet Akgün Beşiktaş'ta

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mehmet Akgün 'ün transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, ''Şirketimiz, futbolcu Mehmet Akgün ile 2 sezonluk sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli olarak oyuncuya; 2012-2013 ve 2013-2014 sezonları için sezon başına 200 bin avro garanti ücret ve 3 bin avro maç başı ücreti ödenecektir'' denildi.

Sağlık kontrolünden de geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Akgün, Fulya Acıbadem Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'nde Kulüp Doktoru Devrim Urgun gözetiminde sağlık kontrolünden de geçti.

Kontrollerin ardından Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesine açıklama yapan Devrim Urgun, Akgün'ün herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını belirtti.

Öte yandan Mehmet Akgün'ün, sağlık taramasının ardından aynı hastanede tedavi altında bulunan Beşiktaşlı futbolcu İsmail Köybaşı'na geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.